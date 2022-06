"¿Me viene a hablar de legalidad Cosse?", lanzó jerarca de Dinatel tras aval a firmas para vender Internet

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"¿Me viene a hablar de legalidad la ingeniera Cosse?", lanzó este viernes de mañana Guzmán Acosta y Lara, director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (Dinatel), del Ministerio de Industria (MIEM), a horas de conocerse que el gobierno autorizó a cinco cableoperadores a vender internet y que la intendenta de Montevideo y expresidenta de Antel Carolina Cosse criticó la medida.

En diálogo con En Perspectiva (Radiomundo), el jerarca de Industria manifestó que la crítica es similar a cuando también se cuestionó por parte de la oposición la implementación de la portabilidad numérica, bajo el entendido que traería perjuicios a la empresa pública. "Lo único que significó eso fue bajar las tarifas en un 40% en el acceso a internet móvil", dijo.

"Evidentemente tenemos dos visiones distintas. Ella tiene una visión anticuada de las telecomunicaciones, en donde piensa que cerrando el mercado es la única manera que hay para que Antel sobreviva. Nosotros demostramos y estamos demostrando todo lo contrario, que Antel es fuerte, compite y que esto es un negocio más para Antel. Ella lo sabe lo que pasa es que no lo dice", aseguró.



Para Acosta y Lara, las empresas de cable que ahora fueron autorizadas debieron obtener en 2016 el permiso, en el último gobierno del Frente Amplio. En esa fecha, las firmas obtuvieron una sentencia favorable tras presentar recursos ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que se declarara inconstitucional la normativa que prohibía brindar Internet.



"¿La legalidad de no cumplir con los fallos de la SCJ se olvida también? Lo que pasa que ellos se acostumbraron a que los fallos del TCA y de la SCJ no había que cumplirlos y no había ningún tipo de controles. Eso es a lo que está acostumbrada la ingeniera Cosse generalmente, y eso nos ha traído consecuencias jurídicas importantes porque seguimos pagando juicios heredados de la época Cosse", subrayó el jerarca.



Aseguró que en la pasada administración, una vez que los cables presentaron la solicitud de "clase B" - que es como se denomina técnicamente la venta de Internet - "se sentaron arriba de los expedientes".



"Fueron parte de los 540 expedientes que encontré en un ropero en el Ministerio de Industria cuando asumí. Así que, ¿me viene a hablar de legalidad la ingeniera Cosse? Me parece que es una falta de respeto a la ciudadanía", retrucó. La intendenta de Montevideo declaró ayer a El Espectador que "esta es una medida de legalidad cuestionable".



Acosta y Lara manifestó que Cosse "está acostumbrada siempre a actuar de esa manera prepotente", pero llamó a "hablarle a la gente de los servicios", de "cómo puede acceder a internet, que hoy es como el agua y la luz, tan vital en un mundo donde tuvimos pandemia, la tecnología avanza día a día y esperamos la llegada del 5G".



Respecto a la implementación de fibra óptica en Uruguay, acusó a Cosse de "hacer la fácil" y criticó la inversión del complejo multifuncional Antel Arena, que generó gran polémica política por su objetivo y costo.



"Si bien invirtió importante dineros en fibra óptica, si en vez de gastar US$ 120 millones en el Antel Arena hubiera puesto ese dinero en Tala, San Jacinto, San Bautista, Cerro Chato y todas las localidades de 5.000 - 6.000 habitantes que vive gente y necesitan fibra al hogar; que hoy es vital y tienen el mismo derecho de montevideanos y los que viven en zonas superpobladas, se le tendría que caer la cara de verguenza", enfatizó.



El jerarca también respondió a la crítica de la expresidenta de Antel de que "es lamentable que se vuelva a una costumbre de darle a dedo, como en el año 92, a algunas empresas licencias en el ámbito de las telecomunicaciones".



Aseguró que este comentario fue "erróneo" y "mal intencionada". "Nosotros cumplimos con las sentencias judiciales, ingeniera; cumplimos con los fallos del TCA, y además de hacer eso acá no le vamos a dar a dedo a nadie. Le vamos a dar a todos los cableoperadores que están en esa misma situación, cumpliendo los fallos que tengamos o con la modificación legal que creemos que totalmente viola la libertad", sostuvo en referencia a la derogación del artículo 56 de la Ley de Medios, que prohíbe expresamente que cables vendan Internet, o bien avanzar en derogar toda la norma que se aprobó en el gobierno de José Mujica.