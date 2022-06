“Me sentí violentada”, dijo Argimón sobre cruce con Della Ventura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Yo me sentí violentada en lo personal y en lo político, porque se me estaba acusando”, dijo la vicepresidenta Beatriz Argimón, sobre su cruce del martes en la Cámara de Senadores con la senadora frenteamplista Amanda Della Ventura.

Durante el llamado a sala al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, Della Ventura estaba criticando las políticas de la cartera en cuanto a violencia de género, cuando Argimón le indicó que estaba fuera de tema y le preguntó si se iba a referir a los femicidios como parte del tema que se estaba tratando. Luego le leyó la convocatoria y enfatizó en que lo central eran los homicidios.



Tras una breve discusión, Della Ventura preguntó: "¿Matar a mujeres no son homicidios?". Ante esto, Argimón apuntó: "¡Usted es una atrevida! Disculpe que se lo diga. Le acabo de preguntar si quiere hablar de los femicidios. No me falte el respeto y respete mi trayectoria. Siga con lo que tiene que decir y esté dentro del tema".

“Para mí (lo ocurrido) es un episodio de la vida del Parlamento, donde hay debates”, manifestó Argimón este viernes en rueda de prensa, y recordó que su “límite” es “siempre la falta de respeto”. “Yo no falto el respeto, me gustan los debates de ideas y yo sentí que se me estaba faltando el respeto, en un debate que suele ser acalorado y para mí es un episodio cerrado”, afirmó.



Consultada respecto a quienes apuntaron que su intervención fue violenta, como señaló la departamental del Frente Amplio en Florida — de donde es oriunda la senadora—, Argimón replicó: “Tengo es un micrófono en frente que cuando alzo un poco más la voz refleja y obviamente mi respuesta fue temperamental frente a lo que yo sentí era un ataque personal, y después la senadora siguió porque yo lo que tengo que hacer es encauzar las sesiones. Yo me sentí violentada en lo personal y en lo político, porque se me estaba acusando”.



También mencionó que al presidir la Cámara de Senadores, ella no puede debatir sin antes pedir autorización a la Cámara, lo que implica "una desigualdad de situaciones en una reunión que además estaba siendo muy triste".

Esta tristeza fue “por los datos que se nos estaban dado y lo que es el trabajo y ese plan que debe fortalecerse respecto a la lucha muy especialmente contra el narcotráfico”, sostuvo.



Ante la pregunta de si el femicidio se diferencia del homicidio, la vicepresidenta dijo que sí y recordó que ella formó parte de la búsqueda de la existencia de la categoría. También remarcó que le preguntó a Della Ventura si hablaría de femicidios en su intervención.



Por último, la vicepresidenta subrayó: “La vida parlamentaria tiene episodios de alto voltaje, pero la gran mayoría es de permanente diálogo”.