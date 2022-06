"¡Usted es una atrevida!": Duro cruce entre Argimón y Della Ventura en llamado a sala de Heber

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La discusión subió de tono en la Cámara de Senadores pasadas las 16.00 horas, en el marco del llamado a sala del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, cuando la senadora frenteamplista Amanda Della Ventura estaba haciendo uso de la palabra y la presidenta de la cámara, la nacionalista Beatriz Argimón le salió al cruce.

Della Ventura estaba criticando las políticas del Ministerio del Interior en cuanto a violencia de género y los recortes en esa materia, cuando Argimón le indicó que estaba fuera de tema y le preguntó si se iba a referir a los femicidios como parte del tema que se estaba tratando.



"¿Quiere que le repita por qué estamos acá?", le dijo y le leyó la convocatoria: "Recibir al señor Ministro del Interior a fin de considerar la situación del país en materia de Convivencia y Seguridad Pública, en particular en relación con los homicidios".

"¿Usted quiere decir, señora presidenta, qué...?", inició su respuesta la frenteamplista, pero la presidenta de sala se impuso y le retrucó que, de acuerdo a lo que fuera, debería bajar al recinto a contestarle: "¡Ojo con lo que va a decirme!".



"La pregunta es para todos: en realidad, ¿matar a mujeres no son homicidios?", dijo Della Ventura y Argimón finalizó la discusión remarcando: "¡Usted es una atrevida! Disculpe que se lo diga. Le acabo de preguntar si quiere hablar de los femicidios. No me falte el respeto y respete mi trayectoria. Siga con lo que tiene que decir y esté dentro del tema".