Della Ventura: senadores del PN tendrán que estudiar “por qué los exaspero de esa forma”

“Van a tener que estudiarse los senadores, sobre todo del Partido Nacional, a ver por qué los exaspero de esa forma. Porque no tiene mucha explicación por qué se enojan a lo más mínimo que yo haga”, dijo este miércoles la senadora frenteamplista Amanda Della Ventura, luego de su cruce del martes en la Cámara de Senadores con la vicepresidenta Beatriz Argimón.

Durante el llamado a sala al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, Della Ventura estaba criticando las políticas de la cartera en cuanto a violencia de género, cuando Argimón le indicó que estaba fuera de tema y le preguntó si se iba a referir a los femicidios como parte del tema que se estaba tratando. Luego le leyó la convocatoria y enfatizó en que lo central eran los homicidios.



Tras una breve discusión, Della Ventura preguntó: "¿Matar a mujeres no son homicidios?". Ante esto, Argimón apuntó: "¡Usted es una atrevida! Disculpe que se lo diga. Le acabo de preguntar si quiere hablar de los femicidios. No me falte el respeto y respete mi trayectoria. Siga con lo que tiene que decir y esté dentro del tema".

Consultada sobre si vio las actitudes de ayer como algo personal, Della Ventura manifestó, en conversación con Radio Fénix, que sí, “porque en realidad otras senadoras estaban mucho más fuera de tema, y sin embargo (Argimón) dejaba” que se hablara.



Por su parte, la departamental del Frente Amplio en Florida — de donde es oriunda la senadora— difundió un comunicado en el que expresó su dolor ante la “situación de violencia, destrato y agresión”.



"Estamos preocupados, no podemos ser indiferentes, no nos podemos acostumbrar a situaciones de violencia con salidas destempladas de actores políticos en nuestro país”, sostiene el texto.

“Della Ventura sufrió una violenta agresión fuera de lugar, de la presidenta del Senado, Beatriz Argimón”, señala. “En ese clima, con ese enojo, cada día nos alejamos de las mejores tradiciones democráticas, de construcción colectiva, que ayudan a buscar soluciones a los problemas de todos los uruguayos”, añade.



“No es con actos de barricada ni gritos destemplados que vamos a encontrar tender los puentes que ayuden a encontrar salidas a los problemas que nos afectan a todos. Convocamos a reflexionar a todos los actores políticos para generar un clima de diálogo que nos permita estar a la altura de las circunstancias que vive el país”, concluye.