"Me puedo equivocar, pero no voy a mentir", dijo Lacalle Pou sobre caso Astesiano

En rueda de prensa este viernes, en Maldonado, el presidente Luis Lacalle Pou respondió a las preguntas sobre el polémico caso de su exjefe de custodia, Alejandro Astesiano, y sostuvo: "Yo no les miento, les digo la verdad. Me puedo equivocar, pero no voy a mentir. Cuando dije que no había antecedentes, las dos veces que se me dio documentación, dije la verdad y para mí eso es importante para con el país y los uruguayos".

"Un presidente que se equivoca pueden tener, ahora que les mienta, no", agregó Lacalle Pou.



Consultado respecto a cómo le cayeron las consideraciones políticas que se han hecho sobre el caso Astesiano, el presidente señaló que “no le extrañan” y que “un gobierno y un presidente está sujeto a la crítica”. "Que tengan razón o no, no me corresponde a mí", añadió.



"Cualquier cosa que haga el gobierno le van a pegar, a veces le van a pegar con razón y a veces sin razón", destacó.

Ante la pregunta de si piensa que le ocultaron información por el caso de su excustodio, indicó: “Si yo respondo que sí, estaría hablando de una intención manifiesta de engaño. Lo que sí, no me dieron la información correcta”.



Lacalle Pou fue consultado respecto a la necesidad de haber cambios en algunos organismos tras lo ocurrido, y el mandatario indicó que hay una investigación en el Ministerio del Interior. “Una investigación que yo me enteré cuando estábamos en la inauguración (a la que asistió este viernes), se había detectado dónde se había brindado la información equivocada”, afirmó.



A su vez, señaló que está “mal” en lo personal por la situación de Astesiano y que “obviamente” lo afecta. “Si (uno) brinda confianza y la confianza no se devuelve en consecuencia, mal”, expresó. “Yo justo ayer hablaba con un par de amigos, en la vida uno tiene formas de ser, sos confiado y estás expuesto a que fallen a esa confianza o sos un desconfiado y no te podes relacionar”, afirmó.



“Yo creo que la gente es buena, estoy convencido de que la mayoría de la gente es buena. Lo que pasa es que confiar tiene estas cosas”, aseguró.



Una periodista le preguntó si pecó de confianzudo. "Ya estamos hablando de che y bo, tipo...", broméo el presidente. "Soy una persona que confía en la gente", agregó luego.