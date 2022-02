Alcaldesa del Municipio CH criticó a Cosse por no sancionar a funcionario que donó al FA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La alcaldesa del municipio CH, Matilde Antía, apuntó este viernes contra la Intendencia de Montevideo (IMM) y la jefa comunal Carolina Cosse. Criticó en diálogo con El País que se decidiera no sancionar al responsable de realizar una donación al Frente Amplio que luego fue anulada.

Por otra parte, aclaró que funcionarios del municipio CH no están pintando de rosado columnas de una plaza, color del que serán las papeletas contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) en el referéndum del 27 de marzo.



La alcaldesa dijo en su cuenta de Twitter: "Que en la intendencia confundan el servicio público con un comité de base, allá ellos. Aquí la casa es seria y respetamos al contribuyente".

Recibí una queja de que funcionarios del CH estaban pintando columnas de rosa. Imposible. Que en la intendencia confundan el servicio público con un comité de base, allá ellos. Aquí la casa es seria y respetamos al contribuyente. pic.twitter.com/ChzifShaaU — Matilde Antía (@matiantia) February 18, 2022

Antía dijo a El País que "el municipio no hace política partidaria ni para un lado ni para el otro". A su vez, cree que la acusación está conectada a la donación que se realizó desde la IMM al Frente Amplio, de la que fue crítica.



"Nos enteramos de esto porque salió a la luz, sino vaya y pase", comentó la alcaldesa, y agregó: "Acá existen sanciones de todo tipo. Un funcionario hace una c....... y lo tenés que sancionar". La intendenta "averiguó quién lo había hecho" pero "no se sancionó".



La IMM informó este viernes que Marcelo Signorelli, encargado de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación, renunció después de enviar remeras y mochilas para usar en una correcaminata del Frente Amplio en el marco de la campaña a favor de la LUC.



Antía también comentó que en Twitter la acusaron de que un funcionario la trasladó ayer a un acto a favor de la LUC en una camioneta del CH. Negó que se diera esa situación y contó que no fue al evento.

Las columnas.

Antía contó que un vecino vio a unos funcionarios del municipio CH "arreglando una plaza y, al parecer", dijo que se estaban "pintando de rosado". Además, "justo en esa columna había un cartel del "SÍ" arriba".



"Seguramente, lo que pasó es que quedó pintura roja en el rodillo, que es la que usamos para pintar en espacio públicos y, con la mano de un material para que se impregne la pintura y tape los poros en el hormigón, se ve que se mezcló un poquito y quedó un poquito rosadito". No obstante, "después la funcionaria la pinto de blanco".