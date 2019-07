Martínez maneja tres nombres para la vicepresidencia y Cosse no está

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato a la Presidencia por el Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, todavía no define quién lo acompañará en la fórmula de cara a las elecciones de octubre.



Sí se sabe que será una mujer la que ocupe la vicepresidencia en caso de que sea elegido presidente, pero el nombre no está aún.



Carolina Cosse, quien peleó por la candidatura y quedó por el camino al ser vencida por Martínez, quiere ser su compañera de fórmula pero el exintendente de Montevideo no acompaña este deseo.



Martínez maneja al día de hoy una lista con tres nombres de posibles vicepresidentas, dentro de la que no está Cosse, de acuerdo a lo que indicaron fuentes políticas a El País.



Sin embargo, todavía es temprano para afirmar que Cosse está fuera de la fórmula presidencial dado que, entre otros, cuenta con el apoyo del sector más votado en las internas: el Movimiento de Participación Popular (MPP).



En las elecciones internas el MPP fue la lista más votada del FA, con 40.649 votos en todo el país.



De los nombres que se manejaron en los últimos días, algunos ya fueron descartados: Cristina Lustemberg, Liliam Kechichian y Constanza Moreira.

El martes Martínez y Cosse se reunieron. "Fue una conversación muy fraterna donde la situación política y lo que se viene a octubre fue el centro de la conversación apuntando a de qué forma se construye mejor que el Frente Amplio pueda repetir un nuevo gobierno. Vimos todos temas generales en un marco de cercanía pensando como personas que si bien competimos fue una competencia diferente porque el Frente Amplio tuvo la capacidad de plantear renovación con unidad y respeto entre candidatos", dijo Martínez a la salida del encuentro en la casa de Cosse.

Sobre si Cosse podría ser su compañera de fórmula dijo: "Son definiciones que no he tomado". "Hablamos a corazón abierto, que es la forma que tenemos que trabajar entre frenteamplistas", agregó.



Martínez viaja el sábado al exterior y ya dijo que su intención es anunciar la fórmula antes de ese día.