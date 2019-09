Martínez y Lacalle Pou calentaron la previa del debate mano a mano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Voy acá en la punta derecha”, señaló el candidato de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, apuntando su silla en la mesa central que había sido elegida por la organización. “No, no se ponga en la punta derecha que después le van a decir…”, bromeó el blanco Luis Lacalle Pou. “No, es donde están los cartelitos”, le respondió con una sonrisa el ex comandante en jefe del Ejército.

La anécdota es una muestra de la cordialidad que se generó ayer en la Expo Prado 2019, en el intercambio entre los candidatos a la Presidencia Lacalle Pou, Manini Ríos, el frenteamplista Daniel Martínez, el colorado Ernesto Talvi, Pablo Mieres, del Partido Independiente, y Edgardo Novick, del Partido de la Gente.



El “diálogo” organizado por la Confederación de Cámaras Empresariales sirvió para calentar la previa del debate entre Martínez y Lacalle Pou, evento que aún no tiene fecha confirmada.



Ambos dirigentes con más chance de meterse en la definición del balotaje -de acuerdo a todas las encuestas de opinión pública- rompieron las reglas de juego marcadas ayer en la previa al encuentro por el moderador, el periodista Nicolás Lussich.



Pero también fue una buena oportunidad para que Mieres, que viene relegado según las mediciones de opinión pública, peligrando su banca en el Senado, buscara desafiar al líder militar a debatir “mano a mano”.



“¿No le parece?”, le dijo Mieres. “Sí señor”, respondió el candidato de Cabildo Abierto. “Yo creo que usted, (ex) comandante en jefe del Ejército, y yo senador de la República, debemos ofrecerle a la ciudadanía un debate”, insistió el candidato del Partido Independiente. “Después le contesto. Ta, después le respondo”, concluyó el militar retirado.



Pero el momento más álgido de la tarde fue sin lugar a dudas cuando Lacalle Pou y Martínez mostraron sus diferencias luego de que el blanco presentara su propuesta sobre la liberación de la importación de combustibles.

“Tendremos tiempo de debatirlo más adelante”, le dijo @LuisLacallePou recordando el debate que los tendrá como protagonistas



“Claro que si”, dijo de forma amistosa @Dmartinez_uy y cuando fue su turno se disculpó por la alusión y destacó la buena relación que tienen pic.twitter.com/9Pv0TkbkDt — Pablo S. Fernández (@Ferpase) September 4, 2019

A su turno, Martínez le contestó: “No me voy a meter acá en el tema de ‘monopolio sí, monopolio no’ de combustibles. Un día lo invito a que me junte con algún técnico especialista en el tema, Luis, y creo que ese es un tema en el cual internacionalmente queda claro que siempre conviene refinar en un país y no importar en la media histórica”.



En la última de las tres preguntas que se le formularon a los seis presidenciables sobre la reforma del Estado, la competitividad y las relaciones laborales, Lacalle Pou no le dejó pasar la alusión. “Yo te hice caso a lo que nos pediste acá atrás de no aludirnos (le dijo al morador); Martínez no te hizo caso. Me encantaría un día que me explique cómo hacía una persona en Rocha para cargar combustible en el Chuy y de Tacuarembó en Rivera mientras (el exvicepresidente Raúl) Sendic fundía Ancap. Esa es la razón real de por qué teníamos los precios que teníamos”, dijo Lacalle Pou. Luego, el moderador le indicó al blanco que se refiriera a la pregunta en concreto: “A la respuesta, Lacalle Pou”, le señaló. “Sí. Punto y aparte, porque nos vamos a encontrar en poco tiempo nosotros”, le señaló el blanco a Lussich.

Cinco contra uno.

Martínez quedó en un uno contra cinco ayer en la Expo Prado cuando los candidatos de la oposición cuestionaron la gestión del Frente Amplio. Los candidatos coincidieron en que es necesario plantear una reforma del Estado, aplicar una serie de auditorías en caso de alcanzar el gobierno y “flexibilizar” las relaciones laborales así como eliminar las ocupaciones como parte del derecho de huelga.

En términos de competitividad, el primero en dar su punto de vista fue Novick, quien consideró que se necesita un “gobierno que no malgaste” porque ahora hay “pequeños y no tan grandes productores que están asfixiados por las tarifas”.



Por su parte, Manini Ríos consideró que “es imprescindible bajarle los costos al productor nacional” y aseguró que es “necesario establecer empleo para todos los uruguayos, que es el principio de la solución para otros problemas”.



Lacalle Pou, al respecto de la competitividad, opinó que “las medidas no importan que sean buenas sino tomadas a tiempo”. “El país no empieza cada cinco años”, aseveró. “El gobierno del Frente Amplio va a dejar una situación compleja por manejo irresponsable de fondos públicos”, expresó.

Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou. Foto: Marcelo Bonjour

Martínez replicó: “Contrario a lo que muchos dicen (...) hemos venido navegando en aguas turbulentas, hemos venido bastante mejor que en otras épocas. Ni que hablar en la región”.



La tercera y última pregunta estuvo referida a las propuestas de los candidatos respecto a las relaciones laborales. Novick llamó a “cambiar a los sindicatos” para que sean “asociaciones civiles” en que exista el voto secreto para elegir a sus referentes. “No queremos más sindicatos con voto a mano alzada”, dijo. “Tienen que tener personería jurídica, los balances en la web. (…) Queremos sindicatos que estén pensando en el trabajo de los uruguayos, lo mismo que los gobernantes”, agregó.



Por su parte, el candidato colorado dijo que en caso de llegar a la Presidencia mantendrá los Consejos de Salarios, que “van a tener que cumplir con su cometido esencial”, como asegurarle una vida digna al trabajador, explicó.



Además, en referencia a las ocupaciones sindicales, el economista enfatizó en que son “contrarias a nuestro orden jurídico”. Manini Ríos dijo que su partido gobernará respetando el derecho de los trabajadores. Sin embargo, puntualizó: “No podemos admitir un poder paralelo que condicione el accionar de los poderes establecidos en la Constitución (…), creemos que es fundamental la flexibilización laboral”.



Martínez también señaló que los Consejos de Salarios deben continuar, ya que considera que la negociación colectiva “es determinante”.

Reforma del Estado.

DANIEL MARTÍNEZ Candidato del Frente Amplio “Cada servidor público debe saber que maneja recursos de la gente, y que por lo tanto la austeridad es un deber ético y moral”.

LUIS LACALLE POU Candidato del Partido Nacional “Sobre empresas públicas, es notorio que hay que tomar decisiones ¿Van a seguir siendo fuente de financiamiento del gobierno para cubrir agujeros?”.

ERNESTO TALVI Candidato del Partido Colorado “El problema del peso del Estado es de falta de correspondencia, no podemos pretender cobrar impuestos finlandeses y dar servicios latinoamericanos”.

GUIDO MANINI RÍOS Candidato de Cabildo Abierto “Vamos a hacer auditorías desde el primer día para ver de qué forma se han manejado los dineros públicos y llevar a la Justicia a los responsables”.

PABLO MIERES Candidato del Partido Independiente “Auditorías en todo el Estado, también en los gobiernos departamentales, el problema de la reforma no es solo del Estado nacional”.