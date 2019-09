Martínez aludió a Lacalle Pou y el blanco no se la dejó pasar en la Expo Prado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La propuesta del candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, de liberar la importación de combustibles calentó la previa al debate con el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, en el diálogo de los presidenciables que organizó en la tarde de este miércoles la Confederación de Cámaras Empresariales en la Expo Prado 2019.

Luego de que Lacalle presentara una de sus propuestas que comprende liberar la importación de combustibles, a su turno Martínez le contestó: “No me voy a meter acá en el tema de 'monopolio sí, monopolio no' de combustibles. Un día lo invito a que me junte con algún técnico especialista en el tema a Luis, y creo que ese es un tema en el cual internacionalmente queda claro que siempre conviene refinar en un país y no importar en la media histórica”.



Pero en la última de las tres preguntas que se le formularon a los seis presidenciables sobre la reforma del Estado, la competitividad y las relaciones laborales, Lacalle Pou no le dejó pasar la alusión.

“Yo te hice caso a lo que nos pediste acá atrás de no aludirnos (le dice al morador Nicolás Lussich), Martínez no te hizo caso. Me encantaría un día que me explique cómo hacía una persona en Rocha para cargar combustible en el Chuy, de Tacuarembó en Rivera mientras Sendic fundía Ancap que esa es la razón real de por qué teníamos los precios que tenían”, dijo Lacalle Pou.



Moderador: “A la respuesta, Lacalle Pou”



Lacalle Pou: “Sí. Punto aparte, porque nos vamos a encontrar en poco tiempo nosotros”, indicó al hacer alusión al futuro debate que tendrán a mediados de este mes.



Daniel Martínez: “Exactamente”.