Martínez a Lacalle por desconocer cambios en UAM: "Una omisión importante a sus deberes"

Daniel Martínez, candidato a la Intendencia de Montevideo (IMM) por el Frente Amplio, criticó al presidente Luis Lacalle Pou por desconocer el cambio de gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) de la IMM al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) que aparece planteado en el proyecto de Ley de Presupuesto y dijo que es "una omisión importante a sus deberes".

"El presupuesto es muy amplio y hay muchos artículos eso es verdad. Pero no saber que su gobierno busca apropiarse de uno de los mayores proyectos que impulsa la intendencia de Montevideo, es una omisión importante a sus deberes. A la UAM la vamos a defender", indicó Martínez.

Pero no saber que su gobierno busca apropiarse de uno de los mayores proyectos que impulsa la intendencia de Montevideo, es una omisión importante a sus deberes.

A la UAM la vamos a defender. https://t.co/p3geykuCDz — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) September 18, 2020

Ayer, el mandatario señaló que "el artículo y los elementos" no los conoció "hasta después de redactado" el proyecto de Ley de Presupuesto.

"El presupuesto tiene 700 artículos. ¿A alguien le parece que yo voy a leer artículo por artículo? Por supuesto que en las líneas generales y en los particulares estoy de acuerdo y respaldo lo escrito. Me entero y los leo después que están escritos, después de presentado el Presupuesto. No creo que haya nada muy extraño en esto (...) Me gustaría hacer un examen de todos los presidentes de la República que hayan leído el 10% del Presupuesto", manifestó.

En tanto el miércoles el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, que "no dieron los tiempos" para informarle al presidente acerca del cambio de gobernanza de la UAM.