Martínez y comunistas se acercan por candidaturas

"Peregrinaje" o "casting" del Partido Comunista así definen en otros sectores las reuniones que mantiene el grupo político con algunos de los precandidatos del Frente Amplio a las elecciones del 2019. Ayer, le tocó el turno al intendente de Montevideo Daniel Martínez (Partido Socialista) y al de Canelones Yamandú Orsi (MPP), que ya se bajó de la competencia electoral.

"Hay casi una preselección. Lo van a sentir y se van a reír hay muchos que estamos diciendo que hay un peregrinaje laico por la sede el Partido Comunista, otros dicen que estamos haciendo un casting. Lo cierto es que los comunistas no hacemos nada en la clandestinidad, no hacemos nada por la espalda", señaló el secretario general del PCU, Juan Castillo, en conferencia de prensa ayer por la tarde.

En sus declaraciones, no ocultó que los comunistas quieren discutir candidaturas y buscan una victoria del Frente Amplio en primera vuelta, para eso trabajarán en una fórmula de consenso "con desprendimiento y no con estrechez". En ese marco, ya se reunieron la semana pasada con la ministra de Industria, Carolina Cosse, y el de Trabajo, Ernesto Murro. En tanto, no lo harán con el secretario general del Sunca Óscar Andrade, quien aparece como uno de los precandidatos a las elecciones de 2019.

Martínez, candidato proclamado por el Partido Socialista, también concurrió a la sede del Partido Comunista, con el que supo tener diferencias en la anterior administración producto de algunas críticas a la gestión de la exintendenta Ana Olivera, integrante del sector.

Desde entonces, la relación entre Martínez y los comunistas mantenía cierta distancia. Tan así es que en las últimas elecciones municipales, el PCU respaldó como candidata a intendenta a la actual vicepresidenta Lucía Topolansky (MPP).

Ayer, el intendente tampoco quiso asumir su candidatura. "Uno tiene deberes que cumplir y no tiene por qué apresurarse a tomar ninguna decisión. No hay apuro (...) No tengo tiempo de meterme en la interna del Frente Amplio", declaró.

Paso al costado.

Por su parte, Orsi ya no está en carrera como precandidato. Comunicó que dio un paso al costado, pero se trasladó ayer hasta la sede del PCU "para intercambiar sobre la realidad actual". Orsi dijo que "hay una campaña electoral adelantada" que viene con "temas candentes" y cuestionó la falta de gestos de la oposición ante la renuncia del expresidente José Mujica. "Son señales que preocupan y no sería bueno que el clima se crispara", opinó.