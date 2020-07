Manini: salida de Talvi es una "pérdida", pero  las diferencias "siempre las marcó él", dijo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos señaló sobre la salida de Ernesto Talvi de la actividad política: "No teníamos previsto que diera este paso". Además, consideró que para su partido el retiro del colorado "es una pérdida para la política nacional".

Manini Ríos aseguró este lunes en diálogo con Radio Monte Carlo que Talvi "no dejaba de ser un actor nuevo que le daba cierto matiz de renovación tan necesario siempre en la política, más allá de las diferencias que podamos haber tenido a lo largo de la campaña y en otras oportunidades".

Con respecto a las diferencias, Manini Ríos aseguró que "siempre fue él que las marcó", y que desde su partido "jamás le hemos contestado, siempre tratamos de ser contemporizadores, buscar una política de cercanía y de cooperación entre todas las partes más allá de las diferencias que se pudieran tener".

A comienzos de julio de 2019, tras las elecciones internas, Talvi había dicho que no estaba dispuesto a integrar un eventual gobierno de coalición a Cabildo Abierto, al menos, hasta no conocer su propuesta programática.

Talvi había dicho el 4 de julio de 2019 en diálogo con En Perspectiva, de Radiomundo, que lo separaba un “océano” con el líder de Cabildo Abierto, al tiempo que había cuestionado que viniera a “oxigenar” la democracia.

Además, había señalado en esa oportunidad: “Él quiere ir por un partido nuevo, y voy a salir a marcar la cancha. Porque me está fragmentando el sistema (...) las democracias que funcionan, funcionan si hay partidos fuertes, estables”, consideró. Para el economista, “si el general Manini no está, Cabildo Abierto no existe, si Novick no está, el Partido de la Gente no existe. Son unipersonales. Yo no quiero pulverizar”, había señalado.

El excomandante en jefe del Ejército había respondido en aquella fecha en diálogo con Radio Carve: “Me parece cierto desubique dicho desde la soberbia de ciertas personas que se arrogan el derecho de invitar a la mesa”.

Por otro lado, Manini Ríos fue consultado este lunes sobre si cree que puede afectar la coalición de gobierno, y consideró que no porque esta unión "está mucho más allá de estos temas". Además, dijo que Talvi "ha manifestado que va a continuar apoyando la coalición y tiene gente de su sector que van a continuar en la política, incluso ocupan un ministerio", en alusión a Adrián Peña, dirigente de Ciudadanos que será el próximo ministro de Ambiente.

Respecto a las críticas desde la oposición de que el único objetivo de la unión de la coalición multicolor fue para sacar al Frente Amplio del gobierno, Manini Ríos dijo: "El Frente Amplio todavía no se ha podido parar en la cancha. Todavía no ha podido aceptar la derrota. Yo preguntaría qué fue el Frente Amplio en el año 1971, en 2004, sino una alianza de partidos muchísimo más disímiles de los que hay hoy en la coalición para acceder al gobierno. ¿Qué fue el Frente Amplio si no fue eso? Realmente creo que hay cierta hipocresía en ese tipo de declaraciones"