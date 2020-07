Opinan las consultoras: cinco preguntas tras la abrupta salida de la política de Talvi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Era previsible la salida de Ernesto Talvi o realmente tomó a todos por sorpresa? ¿Cómo queda parado el Partido Colorado? ¿Julio María Sanguinetti se fortalece? ¿Pedro Bordaberry resurge? ¿Cómo afecta a la imagen de los políticos?

El sorpresivo anuncio hecho por Talvi anoche a través de un comunicado en el que señaló que dejaba "definitivamente la política activa" y avisaba que a futuro no se presentará "a ningún cargo electivo" disparó varias preguntas y análisis sobre el accionar de una de las figuras claves de la última elección y de la coalición de gobierno. El líder de Ciudadanos reconoció que sobreestimó su capacidad de adaptarse del quehacer académico al político: "Y, aunque hoy creo entenderlo y en todo momento intenté hacer lo mejor, no es lo mío", dijo.

El País dialogó con diferentes analistas para evaluar lo que deja la salida de Talvi para el Partido Colorado, la coalición de gobierno y el espectro político en general. Todos coinciden en que la salida de Talvi no afectará la coalición y que fundamentalmente refuerza el liderazgo que ya tenía Sanguinetti dentro del Partido Colorado. Pero la decisión opinaron que sí impacta en la percepción de la población de los políticos.

Preguntas:



1) ¿Qué análisis hace de la salida de Ernesto Talvi de la política?



2) ¿Cómo queda parado ahora el Partido Colorado? ¿Qué rol pasa a ocupar Julio María Sanguinetti?



3) Tras el veto que se le dio Bordaberry, ¿en qué posición queda ahora su figura?



4) ¿Cuánto y cómo afecta esto a la coalición de gobierno?



5) ¿Cuánto afecta la imagen de los políticos en general la reuncia de Talvi?

CIFRA Mariana Pomiés: "La figura de Talvi no es intercambiable por otra"

1) ¿Qué análisis hace de la salida de Ernesto Talvi de la política?



"Sorpresa. Me sorprendió mucho su decisión de apartarse de la política. Uno veía que él estaba como acomodándose a la situación. La primera sensación es la percepción de qué difícil es para el sistema político dejar entrar a los nuevos. Venía de afuera, con un estilo distinto y no encajó. Lo mismo le pasó a (Edgardo) Novick, en otro medida. No lo comunicó, pero se retiró. Esto muestra cómo el sistema se defiende y tiene sus códigos propios que son muy difíciles de incorporar para los nuevos. Le cuesta al sistema aceptar la novedad y a su vez a los nuevos les cuesta incorporar los códigos, porque tal vez sean muy cerrados y muy tradicionales".



2) ¿Cómo queda parado ahora el Partido Colorado? ¿Qué rol pasa a ocupar Julio María Sanguinetti?

​

"Para el Partido Colorado es complejo, porque más allá de que sigue teniendo un liderazgo fuerte en (Julio María) Sanguinetti, creo que una fortaleza que le había permitido al Partido Colorado crecer era mostrar opinión y posiciones distintos. La posibilidad de mostrar perfiles distintos, como siempre lo había sido el Partido Colorado: el ala batllista y otra con diferencias. Eso dinamizaba al partido. El hecho de que él se retire deja al partido muy homogéneo, por más que queda su gente porque ya era, en este tiempo, el interlocutor con el gobierno era Sanguinetti y no Talvi, ahora más que más. Para el Partido Colorado es una mala noticia".



3) Tras el veto que se le dio Bordaberry, ¿en qué posición queda ahora su figura?

​

"No lo sé, porque él se había retirado. ¿Puede ser una invitación a volver? Sí, pero el tema es que Talvi es diferente. Volvió a traer jóvenes y gente que estaba más alejado del Partido Colorado. En eso, no sé si Bordaberry es el atractivo. Siempre es bueno tener figuras distintas y Bordaberry tiene su público, pero no era el de Talvi. Hay que ver qué pasa con las figuras de Ciudadanos aunque no es lo mismo. Carmen Sanguinetti viene haciendo un muy buen papel en el Parlamento, pero tenía el respaldo de Talvi y Ciudadanos. No sé qué pasa cuando Ciudadanos se queda sin Talvi y se ella va a poder sobrevivir con identidad propia".



4) ¿Cuánto y cómo afecta esto a la coalición de gobierno?



"Para la coalición también es una pérdida, porque aportaba algo diferente. La gente fue votando por perfiles distintos y la coalición, que es un mosaico de posturas ideológicos con matices, la figura de Talvi no es intercambiable por otra. No es el público ni de Manini Ríos ni de Mieres ni de Lacalle Pou. Me parece que eso para el gobierno es una pérdida y no sé si el gobierno se da cuenta porque se ha apoyado mucho en Sanguinetti, pero el Partido Colorado también tiene una pata distinta a Sanguinetti que también es importante".



5) ¿Cuánto afecta la imagen de los políticos en general la reuncia de Talvi?



"Hay que esperar a ver cómo se procesa y cómo el resto de los políticos lo procesan. Creo que sería bueno que lo hicieran con mucho respeto hacia la figura, porque él tenía un nivel de popularidad interesante. Su gestión fue corta, pero muy bien evaluada. No sería bueno pegarle, porque además él representaba cierta novedad. Internamente deberían hacer una autocrítica de cómo tratamos al diferente y cómo manejamos los códigos para permitir algunas renovaciones. Ahora, públicamente lo bueno sería que cada uno mantuviera respeto por esa pérdida. No pegarle y sacar leña de ese árbol caído porque ese árbol caído tiene cierta buena imagen y puede ser leído por parte de algunos votantes como que era lo bueno de la renovación y no lo dejaron. Si encima le pegan mucho, puede reafirmar esa postura".

Factum Eduardo Bottinelli: "Sanguinetti ya es formalmente el líder"

1) ¿Qué análisis hace de la salida de Ernesto Talvi de la política?



"Hay tres elementos. Uno respecto a sus votantes y cómo tomen esta decisión sus propios votantes. Habrá que ver el paso del tiempo, pero seguramente haya algún elemento de cierta desilusión de un liderazgo que no resultó. Por otro lado, puede haber un segmento que entienda la postura de Talvi desde una visión crítica de la política. Es decir: la vieja política le ganó a la transformación o a lo que Talvi quería hacer. Desde el punto de vista político, tiene repercusiones en Ciudadanos, en el Partido colorado y en la coalición".



2) ¿Cómo queda parado ahora el Partido Colorado? ¿Qué rol pasa a ocupar Julio María Sanguinetti?



"Dentro de Ciudadanos genera un vacío quizás similar al de Bordaberry cuando deja 'Vamos Uruguay', aunque sigue en el Senado. No fue tan intempestivo, pero genera un vacío del liderazgo de Ciudadanos que deberán reconstruir. Después el Partido Colorado queda representado básicamente por Ciudadanos, con una mayoría, y en segundo lugar por Batllistas, pero con Sanguinetti como secretario general del Partido Colorado. Sanguinetti claramente va a ser el líder. Sanguinetti ya es formalmente el líder. Queda con un rol mucho más protagónico".



3) Tras el veto que se le dio Bordaberry, ¿en qué posición queda ahora su figura?



"Hay que ver qué pasa. Bordaberry ya tuvo un intento de retorno, de armar una lista al Senado. Después de las internas se rumoreó de que Bordaberry podía volver al Partido Colorado y generar una lista al Senado. Eso fue vetado de alguna forma por Talvi y por Sanguinetti. Claramente no está descartado que pueda volver, no sé si en Ciudadanos o en un espacio propio, pero es una figura que está en la vuelta".



4) ¿Cuánto y cómo afecta esto a la coalición de gobierno?



"Creo que no hay una afectación. En todo caso, si hay una afectación no es negativa. Talvi no estaba siendo el más activo en términos propositivos de la coalición si no estaba siendo más crítico en algunas cosas".



5) ¿Cuánto afecta la imagen de los políticos en general la reuncia de Talvi?



"Estamos en un momento bastante complejo desde el punto de vista de la imagen de los políticos. Ya, desde hace años, viene en caída la imagen del Parlamento y los políticos. Este arranque de gobierno por el oficialismo y la oposición no está siendo muy constructivo desde el punto de vista de la imagen de la política y este es un elemento más dentro de un contexto en el que el nivel de discusión y los temas que se están tratando más cotidianamente lleven una imagen positiva de la política a la gente".

Opción Agustín Bonino: "Su alejamiento genera un claro vacío de representación"

1) ¿Qué análisis hace de la salida de Ernesto Talvi de la política?

​

"Representa el alejamiento temprano de un líder que jugó un rol de elevada trascendencia en la oferta política nacional durante su breve pasaje por la política. Se posicionó como figura de renovación de liderazgo de un Partido Colorado que, aún cuando ha quedado relegado electoralmente a un segundo plano durante los últimos quince años, sigue ocupando un espacio privilegiado en lo que refiere a la representación de las identidades políticas de los uruguayos. Talvi logró formar un movimiento dentro del Partido Colorado que renovó las expectativas en un segmento de la población que buscaba una oferta liberal y progresista. También posicionó su oferta como un nuevo modo de hacer política, más técnico y alejado de la política tradicional, lo cual generó expectativas y participación de segmentos alejados de la actividad política. Sin dudas su papel fue clave en la victoria de la coalición multicolor en las últimas elecciones. Su alejamiento genera un claro vacío de representación".



2) ¿Cómo queda parado ahora el Partido Colorado? ¿Qué rol pasa a ocupar Julio María Sanguinetti?

​

"Vuelve a enfrentarse al desafío de la construcción de liderazgos de cara a la próxima elección. Su principal figura pertenece al ala minoritaria del partido y su edad limita su proyección. La salida de Bordaberry le hizo perder pisada en el ala de derecha del electorado y su oferta representativa de centro y centro derecha se debilita a partir del alejamiento de Talvi. El alejamiento de Talvi centraliza la figura de Sanguinetti en el rol de liderazgo del Partido Colorado. Su edad evidencia la necesidad urgente de desarrollar figuras de renovación para las dos principales alas del partido".



3) Tras el veto que se le dio Bordaberry, ¿en qué posición queda ahora su figura?



"Creo que hay puntos de contacto entre el electorado de Talvi y el de Bordaberry, pero son diferentes, por lo que supongo que si bien es esperable que exista una parte del electorado de Ciudadanos que podría reclamar su retorno, no sería una figura de continuidad del proyecto de Ciudadanos, qué intenta posicionarse como progresista y atractivo para votantes de centro".



4) ¿Cuánto y cómo afecta esto a la coalición de gobierno?



"La coalición pierde una de sus tres figuras de mayor peso, lo cual sin dudas afecta el saldo global de capital político de la coalición. Será prioritario para la coalición disponer de interlocutores válidos con el sector Ciudadanos, de modo de un funcionamiento cohesionado del sector".



5) ¿Cuánto afecta la imagen de los políticos en general la reuncia de Talvi?



"Creo que el contexto atípico en el cual se produce la renuncia de Talvi traslada el foco hacia el renunciante y no afecta la imagen del elenco político".