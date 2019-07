Talvi y Manini Ríos se sacan chispas ante una eventual coalición política

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato del Partido Colorado Ernesto Talvi y el de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se sacaron chispas tras las elecciones internas luego de que el economista anunciara que no está dispuesto a integrar en un eventual gobierno de coalición al partido del excomandante en jefe del Ejército, al menos, hasta no conocer su propuesta programática.

Mientras ambos tienen todas sus energías puestas en encontrar un candidato a vice que complete sus fórmulas, ayer, Manini le contestó finalmente al economista luego de que este manifestara una y otra vez su rechazo a que el excomandante integre un eventual acuerdo político junto al Partido Nacional y al Partido Independiente, entre otros.



Al ser consultado ayer por Búsqueda ante la negativa de del colorado de integrarlo a una eventual coalición, Manini respondió que “en política, la soberbia es mala consejera. Parecería que no le alcanza con ningunear a sus compañeros de partido que ahora se arroga el derecho de abrir o no la puerta”, señaló. Luego, añadió que tampoco demostró interés en participar de una “cena” con él y otros candidatos. “Ahí hay un desubique producto de una gran soberbia”, apuntó.



Por la mañana, en una entrevista concedida a radio Carve, el excomandante fue en la misma línea. “Me parece cierto desubique dicho desde la soberbia de ciertas personas que se arrogan el derecho de invitar a la mesa”, dijo y añadió que participará de la “carrera electoral” para “llegar a ser nosotros los que pasemos al balotaje, y seríamos en todo caso quienes encabecemos un gobierno de coalición y (se lo) ofreceremos a quien queramos”, remató.



Pero quien también habló ayer del tema fue el propio Talvi que una vez más, al ser consultado por los medios, esta vez en En Perspectiva de Radiomundo, señaló que de Manini lo separa un “océano” al tiempo que cuestionó que venga a “oxigenar” la democracia. “Él quiere ir por un partido nuevo, y voy a salir a marcar la cancha. Porque me está fragmentando el sistema (...) las democracias que funcionan, funcionan si hay partidos fuertes, estables”, consideró. Para el economista, “si el general Manini no está, Cabildo Abierto no existe, si Novick no está, el Partido de la Gente no existe. Son unipersonales. Yo no quiero pulverizar”, dijo.

Ernesto Talvi. Foto: Marcelo Bonjour

El lunes Talvi señaló en Informativo Sarandí que desconoce “qué piensa” Cabildo Abierto “en la mayoría de los temas”. Señaló que lo poco que sabe es que “Manini ha dicho que los venezolanos tienen que ir al banco de suplentes o que son ciudadanos de clase B. También dijo que él viene a oxigenar la democracia”. En abril, Manini sostuvo en el marco de una gira por el interior del país que “no somos contrarios a que haya inmigrantes, pero aquí hay algo que es una injusticia. Le estamos dando beneficios a los inmigrantes que muchas veces no tienen los uruguayos”. Luego, el propio excomandante aclaró en Desayunos Informales de Teledoce que “de sus palabras, no se puede deducir que hay xenofobia”, indicó.



Talvi también se mostró ayer contrario a incluir al Partido de la Gente del empresario Edgardo Novick en una eventual coalición. Al respecto, consideró que si bien a Novick lo coloca en la misma categoría, “desde un punto de vista de su categoría conceptual lo ubico en otro ámbito. Aunque tampoco tengo muchos puntos de contacto”, dijo.