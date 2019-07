Manini: "Algunas personas se arrogan el derecho de invitar a la mesa", pero"no tenemos interés de participar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El excomandante en jefe y candidato presidencial por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo esta mañana que "algunas personas se arrogan el derecho de invitar a la mesa" de un posible gobierno de coalición, pero su partido "no tiene interés de participar".

Manini Ríos dijo entrevistado por el programa Así nos Va de radio Carve que le causa "risa" que se plantee la duda de si Cabildo Abierto podría formar parte o no de un gobierno de coalición dentro de la oposición de cara a las elecciones 2019. "Hoy están pidiendo invitar a quien no ha pedido ser invitado", remarcó.



Cabildo Abierto resultó ser la cuarta fuerza política en volumen de votos en las elecciones internas.



"Nosotros vamos con un proyecto totalmente independiente sin ataduras. Creemos que llegado el momento habrá que analizarlo, el partido analizará si se participa en un gobierno con otras fuerzas. Nosotros no vamos a formar parte de ningún gobierno que no coincida con los ejes programáticos. Eso no quiere decir que no podamos apoyar ciertas líneas. No vamos a ser palos en la rueda que vaya en contra de la gente", dijo Manini Ríos.

Sin embargo insistió: "No me interesa ocupar ministerios ni secretarías. Nos interesa que el que gobierno que asuma se comprometa de hacer las auditorías para llevar a la justicia a las personas que hayan usado mal los fondos públicos (...) Qué se va a hacer con los casos de corrupción detectados y determinados acuerdos para adelante. La reforma de la educación se va a hacer y en qué sentido. Que se va a hacer en temas de seguridad".

Fórmula presidencial

Al respecto de la fórmula presidencial, Manini Ríos dijo que tiene alguien "en mente" y está "dando los pasos necesarios para obtener una respuesta", pero no quiso dar el nombre. "No quiero manosear nombres ni siquiera decir si es hombre o mujer; hay alguien de la estructura y alguien que pretendemos invitar", afirmó.



Manini Ríos dijo que "a más tardar en 10 días" va a dar la fórmula. El anuncio podría llegar junto con la presentación del programa de gobierno.

"El programa al detalle va a ser presentado los últimos días de este mes pero desde el principio estamos hablando de los lineamientos generales que van a dirigir al programa", afirmó el candidato de Cabildo Abierto.