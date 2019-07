Sin dinero, Manini Ríos tuvo la mitad de los votos que Sartori

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el sanguinettismo los primeros análisis apuntan claro: hubo una enorme fuga de votos que se descontaban como seguros hacia Cabildo Abierto, el nuevo partido que encabeza Guido Manini Ríos. El domingo 30 el excomandante en jefe del Ejército obtuvo unos 46.887 votos, la mitad de los que consiguió el nacionalista Juan Sartori, pero gastando una ínfima parte del presupuesto que volcó el empresario al mercado para lograr sus 92.707 votos.

Las empresas encuestadoras comenzaron a mostrar un declive del sector colorado Batllistas en el momento en que Manini Ríos empezaba a forjar su caudal electoral. Los sanguinettistas lo supieron semanas antes de la elección interna, pero no pudieron revertir la tendencia.

Manini Ríos se quejó, incluso, de que había recibido “ataques” de izquierda y derecha y que la explicación era que había sectores que estaban “nerviosos” por el crecimiento de su partido.

“Todos los estudios que hicimos previamente indicaban que la mayor parte de la intención de voto provenía del ala colorada sanguinettista, y eso se daba muy fuertemente en el interior que es donde votó mejor”, aunque también tuvo un buen desempeño en Montevideo, afirmó el experto en opinión pública Oscar Bottinelli, según lo cita Montevideo portal.

“Hicimos campaña en tres meses y sin un peso”, admitió a El País un simpatizante del partido, que congrega a activos y retirados militares y policiales que ahora tendrán “una voz que nos defienda en el Parlamento”. Si el desempeño en octubre fuera en la misma línea, el partido Cabildo Abierto tendrá seguramente una banca en el Senado y dos o tres en la Cámara de Representantes.

Después de todo, Manini Ríos es un outsider en política, y consiguió más votos que algunos políticos tradicionales como Enrique Antía, José Amorín Batlle o Mario Bergara.

El gasto mayor que tuvo el novel partido fueron unos US$ 35.000 en la confección de las listas con el precandidato y las nóminas a las convenciones nacional y departamentales.

Austeridad

Pero a partir de ahí, Manini Ríos aplicó la táctica de austeridad a rajatabla, quizás acostumbrado a administrar un Ejército empobrecido por los bajos presupuestos que le ha asignado el Poder Ejecutivo desde que gobierna el Frente Amplio.

Incluso, para la anécdota se cuenta entre los simpatizantes del partido que cuando el general viaja al interior en el marco de una gira no gasta en hotelería sino que pernocta en casa de amigos o familiares. Lo mismo sucede con quienes le acompañan, que, lejos de disfrutar de un cómodo ómnibus, deben ir en sus automóviles particulares y pagarse peajes y nafta.

Unos días antes de la elección interna, un militante pagó de su bolsillo una enorme suma en pesos para alquilar un local en avenida Italia y Bolivia.

Los militantes de Cabildo Abierto que pertenecen o pertenecieron a las Fuerzas Armadas ven a Manini Ríos con gran capacidad de liderazgo y adoran que plantee al suyo como “un partido artiguista”, con todo lo que simboliza el prócer para los uniformados.

¿Pero cómo se gestó el partido Cabildo Abierto? Los retirados militares, fundamentalmente, vivían quejándose de la política oficial hacia su comunidad. La reforma del Servicio de Retiros y Pensiones Militares (SRPM), los cambios que se implementarán a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, el “ahorcamiento” de recursos, como ellos lo llaman, o el bajo nivel salarial de los soldados, sumó presión.

Hace unos meses, contó un retirado de la Fuerza Aérea a El País, se fueron arrimando al naciente Partido Orden Republicano (POR), que el domingo tuvo un magro desempeño, con 248 votos en todo el país, con su precandidato Hugo Grossi al frente.

Pero entonces hallaron ausencia de liderazgo fuerte y pensaron en Manini Ríos, pero estaba en actividad al frente del Ejército. Pensaron que él podía atacar el “sentimiento de malestar con el sistema y toda la política del gobierno frenteamplista”, indicó el informante.

Fue entonces cuando el destino les dio una mano. Manini Ríos comenzó a tener roces con el presidente Tabaré Vázquez. Y poco después, a raíz del proceder del comandante en jefe en el caso Gavazzo, fue destituido.

Desde la oposición lo sondearon pero él les dijo que no, y fundó el partido. “Queremos tener una voz propia para que nos defienda en el Parlamento”, dijo el aviador retirado.

Por ahora afuera de la futura coalición

La dirigencia de Cabildo Abierto se ha tomado un período de reflexión y análisis interno, con sus agrupaciones de todo el país, para analizar el resultado de la elección, informaron a El País voceros del sector.

Pese a la buena votación y las perspectivas de ubicarse en el Parlamento como bancada, por el momento hay sectores políticos que no lo tienen en cuenta. El candidato presidencial colorado Ernesto Talvi (Ciudadanos) afirmó entrevistado por el Informativo Sarandí con respecto al partido de Manini Ríos y su presencia en la nueva coalición política que se debe gestar que “hay un tema de afinidad. No sé qué piensan en la mayoría de los temas. Sé que el general Manini Ríos dijo que él viene a oxigenar la democracia. No hay nada que oxigenar. La democracia goza de buena salud”. Y agregó que “no precisamos Mesías, nuestra democracia está muy oxigenada. Queremos ver qué opinan en la mayoría de los temas porque no tienen programa de gobierno. En esta mesa los primeros comensales son el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente. No descartamos a nadie pero comienzo tienen las cosas”.

Fulminante ascenso del general

“Esto que hoy comienza es el inicio de una nueva época. Es un viento nuevo, un viento intrépido, un viento que hará sacudir viejas banderas”, proclamó el general retirado Guido Manini Ríos en la presentación formal de su liderazgo del novel partido Cabildo Abierto, hace algo más de tres meses. Algunos afirman que siendo comandante en jefe del Ejército ya tenía la mira puesta en la política. De hecho, su esposa Irene Moreira fue hasta hace poco edil del Partido Nacional en Bella Unión, Artigas. Luego renunció al partido y la banca. Fue en Artigas, precisamente, donde Manini Ríos comenzó una gira nacional de promoción del nuevo partido. Ahora se espera su programa de gobierno.