Manini Ríos pidió a Lacalle más jornales solidarios

La reunión entre el presidente Luis Lacalle Pou y los senadores de todos los partidos que se hizo este miércoles tenía por objetivo discutir las distintas medidas sanitarias y económicas para contener el avance de la pandemia propuestas en el marco de la Comisión de Seguimiento del COVID-19. Los blancos llevaron sus planes, los colorados los suyos y el Frente Amplio sugirió una serie de medidas que buscaban, sobre todo una reducción de la movilidad. Cabildo Abierto, en tanto, no esbozó planteos.

El partido liderado por el senador Guido Manini Ríos expresó que entendía que ya había hecho un aporte directo a fines de febrero, cuando le entregaron al primer mandatario un documento en el que proponían crear un Consejo de Economía Nacional, revisar “el régimen de exoneraciones fiscales para algunos sectores”, y extender el seguro de paro a los trabajadores con multiempleo, entre otras sugerencias.



Sin embargo, en un encuentro con el presidente en la Torre Ejecutiva, Manini sí alcanzó una sugerencia. Como informó ayer El País, Cabildo Abierto apuesta a aumentar los “Jornales Solidarios”, el plan que lanzó el gobierno para personas desocupadas. Y lo que el senador planteó fue, justamente, duplicar la cantidad de beneficiarios, que hasta ahora son 15.000.

El plan de “Jornales Solidarios” ha sido un éxito, puesto que unas 230.000 personas se anotaron para participar, o sea que 215.000 quedaron afuera.



“Hay que generar por lo menos otros 15.000 puestos, pero ahora no apuntando a las intendencias, porque tienen problemas para dar trabajo, sino dárselos a distintas instituciones del Estado que lo necesitan”, dijo ayer Manini en diálogo con Sarandí. Agregó que estima el mismo costo del programa origina: US$ 30 millones.

Manini también planteó en la entrevista que entre los organismos a ofrecer cupos transitorios deberían estar las Fuerzas Armadas, que “deben y pueden” sumarse al programa. “Tienen toda la infraestructura y gente anotada desde hace meses que no puede ingresar por falta de cupos que se podrían cubrir rápidamente con vacantes transitorias”, sostuvo. No obstante, fuentes del Ejecutivo comentaron a El País que este último planteo -sobre el que Manini ha insistido días atrás- no estuvo arriba de la mesa en la Torre Ejecutiva, y que en el Ministerio de Defensa se entiende que ese “no es el camino”.