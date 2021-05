Jornales solidarios: esposas de dos alcaldes salieron sorteadas; hoy renunciaron a pedido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las esposas de los alcaldes de Las Cañas y Quebracho, del departamento de Cerro Largo, salieron elegidas en los sorteos de los jornales solidarios que darán 15.000 puestos de trabajo a personas de todo el país, informó a El País José Yurramendi, intendente del departamento.

"Legalmente pudieron inscribirse porque son personas que no tienen ningún ingreso, pero nosotros ayer mismo, cuando tomamos conocimiento del tema, les pedimos que renunciaran y en la jornada de hoy lo hicieron", indicó el jefe comunal.



Yurramendi explicó que si bien estaban dentro de los márgenes legales para poder presentarse al sorteo, entendieron que "éticamente a alguien que va a ingresar una plata al núcleo familiar de una autoridad, no le corresponde sacarle ese sueldo a otro que quizás no tiene ningún ingreso en la familia".



"Nosotros nos contactamos, les solicitamos y aceptaron la renuncia", detalló el jerarca.



En la misma línea se pronunció el director de Hacienda de la comuna, Rafael Rodríguez, quien explicó al medio La Red Independiente que si las mujeres "se anotaron y se ajustaron a los requisitos del Ministerio de Trabajo no hay ninguna limitante". "Tampoco ingresaron en ninguna condición dudosa, porque fue mediante un sorteo público", explicó.



De todas maneras también entendió que "por un tema de ética y transparencia pública" era necesario que renunciaran al lugar para el que habían sido seleccionadas.



Por otra parte, el intendente explicó que para estos casos en que una persona elegida a través del concurso renuncia a su lugar, hay previsto un sistema de suplencias.



"Principalmente en los municipios pequeños, porque estamos hablando de localidades de 200 personas que se inscribieron 40 o 50, hay un 40% de suplentes. Entonces sube quien está en el primer lugar", aseguró.



Yurramendi informó que el sorteo en Cerro Largo se inició en la jornada de ayer y continúa este jueves con la ciudad de Melo y Río Branco. "Ayer se hicieron los 14 municipios más las cuotas de discapacidad, afrodescendientes y de personas trans", puntualizó.



En total se inscribieron 250.605, pero un 9% tenía algún tipo incompatibilidad para acceder a los jornales, de acuerdo al filtros aplicados por el Banco de Previsión Social (BPS), por lo que se depuró la lista y el número quedó en 227.00.



Estos jornales están dirigidos a personas sin empleo, de entre 18 y 65 años, "que no reciban ninguna prestación salarial, ni pública ni privada, ni subsidio por desempleo, por enfermedad, jubilación, pensión u otra retribución de carácter personal".