Manini Ríos aseguró que en Uruguay hay sentimientos de “antiartiguismo”

El candidato presidencial de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, sostuvo en Paysandú que “así como el artiguismo tiene herederos en el siglo XXI, el antiartiguismo también tiene muchos herederos en estos tiempos”, donde “mucha gente definitivamente trabaja en contra del sentimiento artiguista”. Manini estuvo de visita en la capital litoraleña participando del Encuentro con el Patriarca, un homenaje el general José Artigas en la meseta al borde del río Uruguay.

Allí Manini Ríos aseguró que su partido defiende a los frágiles. “Nosotros reivindicamos ese artiguismo y con ello la protección de los más frágiles. Con frágiles me refiero a los que tienen menos y a aquellos que trabajando todos los días no ven fruto de su esfuerzo”, sostuvo el presidenciable.



El candidato dijo que no es la primera vez que concurre al homenaje a Artigas, sino que ya lo ha hecho en otras ocasiones cuando fue comandante del Ejército. “La gente se siente atraída por el culto a la tradición. Eso lleva a tomar contacto con las raíces, que es lo que nos da identidad nacional. Es una forma de defendernos de un mundo despiadado”, sostuvo.



“El artiguismo que reivindicamos es por los que menos tienen y hasta los que trabajando todo el día no ven al fruto de su esfuerzo, por aquellos que ven la injusticia ante el avance de la inseguridad. El artiguismo es la defensa de los más frágiles y por eso Artigas fue traicionado una y otra vez”, aseguró Manini Ríos.



Su campaña sigue esta tarde con la presentación del libro “Vengo a cumplir”. Eso se concretará a la hora 19 en el Hotel Ibis en el centro de Montevideo. Se trata de una publicación de su autoría, donde Manini reseña experiencias de su carrera política.