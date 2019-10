Manini: "Voy a recorrer para agradecer y para explicar por qué hay que votar a Lacalle Pou"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador electo Guido Manini Ríos reafirmó su apoyo al candidato blanco Luis Lacalle Pou y aseguró que durante este mes su objetivo será convencer a sus seguidores de que lo voten, expresó durante una entrevista en el programa radial En Perspectiva.

"A partir de la semana que viene voy a recorrer el país con una doble finalidad: primero agradecer a la militancia por todos los meses que han hecho posible esto y para explicar las razones por las que hay que votar a Lacalle en esta segunda vuelta", aseguró el excandidato.

La coalición que pretende lograr el candidato blanco es con el Partido Colorado, con Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente. Sin embargo Manini Ríos aseguró que es con el Partido Nacional con el que se debe "acercar posiciones".



Acerca de las discrepancias que tuvo con el excandidato colorado Ernesto Talvi durante la campaña y sobre las posibles consecuencias que podrían entorpecer la coalición, Manini Ríos expresó: "No he tenido ninguna reunión con Talvi y tampoco entiendo necesario tener que acercar posiciones con él. En todo caso tendría que acercar posiciones con Lacalle que es quien va a liderar la coalición".



El excandidato también habló de la frase de su esposa y senadora electa Irene Moreira, quien generó polémica al afirmar: "En cinco años yo no tengo la certeza de que podamos votar, yo no quiero una Venezuela ni una Cuba en Uruguay".



Manini Ríos destacó que es importante mantener la frase en el contexto y explicó que Moreira habla de la situación del continente y "de la necesidad de mantener esa democracia. Es parte de un discurso efusivo", aseguró.



"Estamos en un proceso en que podemos llegar a una venezolanización si seguimos así. Si usted me dice que Daniel Martínez va a ser el que va a conducir, le digo que no, pero si uno ve cómo se alinean las fuerzas puede pensar cualquier cosa. No quiero agitar cucos, digo que hay en el continente indicios de gobiernos que no se quieren ir más y obedecen a una lógica del Foro de San Pablo, que tiene estrategias para que las democracias sean cada vez más nominales y menos reales", expresó.



Sin embargo aclaró: "Por supuesto que yo mismo lo he dicho, la democracia está sólida y nadie piensa que esté en riesgo la votación".