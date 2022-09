Manini presentó a Lacalle una "docena" de cambios al proyecto de reforma previsional

El líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos le presentó este viernes al presidente Luis Lacalle Pou una "docena de puntos" sobre el anteproyecto de ley de la reforma previsional, que implican cambios "en todos los sectores". Lo anunciado este mediodía en rueda de prensa va en línea con declaraciones que hizo este jueves a Doble Click (Del Sol), de que es "muy mejorable" la redacción actual, al considerar que presenta "una serie de falencias".

"Cabildo va a apoyar la reforma de la seguridad social, pero pretende que esos puntos sean considerados", remarcó el senador, quien prefirió "no adelantar" la docena de consideraciones. El paso siguiente, dijo, es una reunión entre el equipo técnico de Cabildo Abierto con el equipo que está redactando el proyecto, que luego será considerado en el Parlamento.

Consultado sobre si Cabildo Abierto apoyaría igual la reforma en caso de que el Gobierno no acepte sus reclamos, respondió: "No quiero adelantar nada. Cabildo entiende que es necesaria la reforma".

"Estamos proponiendo mejoras en el anteproyecto, en general en todos los sistemas, no solamente especificándonos en un sector (...) en todos los sectores entendemos que hay cambios para hacer", remarcó.

"Lamentables": Manini sobre casos en Cerro y en Buenos Aires

Manini Ríos también fue consultado por la rotura de un vidrio de la camioneta en la que viajaba Robert Silva ayer en el Cerro, y el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en Buenos Aires.



"Son episodios lamentables cualquiera de los dos. Creemos que a eso lleva el estado de crispación que hay en la sociedad. Todos quienes tenemos responsabilidades tenemos que hacer lo posible —quienes estamos en el sistema político y ustedes los comunicadores— todo lo posible para bajar la pelota al piso y distender la situación", respondió.



"La crispación actual lleva a estas cosas: a un intento de homicidio, a una agresión con rotura de vidrios de un vehículo. Creemos que eso es lamentable y el Uruguay se merece algo mejor", añadió.

Reunión con Heber

El líder de Cabildo Abierto también informó que ya se reunió con el ministro del Interior Luis Alberto Heber para conocer detalles del plan que maneja Interior para revertir las cifras de homicidios.



"Ya me he reunido, hemos conversado. De ese tema no tengo nada más para hablar", señaló. Ante la repregunta de si quedó conforme con el plan, se excusó: "Por ahora no quiero mencionar más".