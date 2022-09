Heber convocó a Manini para darle detalles del plan para bajar homicidios, dijo el senador

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Poco después de haber declarado "no conocer" el plan que maneja el Ejecutivo para bajar los homicidios, el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos dijo este jueves de mañana que el ministro del Interior Luis Alberto Heber lo convocó para brindarle detalles al respecto.

"Estuve en contacto con el ministro en las últimas horas. Él me llamó y me invitó a explicarme bien todos los detalles del plan y vamos, por supuesto, a acceder a eso, a estar por dentro de qué es lo que se prevé hacer", contó en diálogo con Doble Click (Del Sol).

"Estamos coordinando una reunión con el ministro y con su equipo", dijo Manini Ríos, con el objetivo de "estar por dentro de ese plan".



De todos modos, aclaró que "más allá del plan en sí, —(porque) a veces los planes son muy lindos y la realidad es otra— es claro que los resultados hasta el día de hoy no son los mejores".



"Hay que ver, capaz que el plan requiere de cierto tiempo, hay previsiones, porque a veces son efectos inmediatos que después van a ir bajando y se va a ir normalizando la situación. Capaz que eso está previsto en el plan, es probable, no sé", señaló.



"En general, no queremos ser un obstáculo ni un elemento crítico, ni estar tiroteando lo que se está haciendo. Siempre soy de dar carta de crédito, darle tiempo para que las cosas que se procesan tengan el resultado que se quiere, pero indudablemente que en estos días, semanas, ha habido una escalada de violencia que a todos nos preocupa", puntualizó el senador cabildante. Planteó que Cabildo Abierto buscará ser "colaborativo y no crítico del tema".



Manini Ríos insistió con "aumentar significativamente" la presencia policial "cerca de los vecinos". Apuntó que las comisarías de barrio "estaban y están prácticamente vacías a determinadas horas", y graficó: "De repente, están denunciando un hecho que está ocurriendo a una cuadra de la comisaría y no tienen posibilidades de accionar".