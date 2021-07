Manini consideró "mezquino" no acompañar fideicomisos y dejar de "rehenes" a vecinos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, consideró "mezquino" que no se aceptaran los fideicomisos propuestos por las comunas de Rocha, Río Negro y Canelones y aseguró que "los perjudicados" no son los intendentes sino "los vecinos del departamento".

"Son una especie de rehenes del enfrentamiento, de las rencillas políticas electorales, de cálculos que se hacen para el futuro y del palo en la rueda que se le pone a quien está ejerciendo la administración para evitar que pueda sacar rédito de su gestión en un futuro político y creemos que eso es, por lo menos, mezquino", expresó el legislador.



Manini Ríos explicó que el objetivo de los fideicomisos es destinar el dinero a distintas obras que resulten beneficiosas para la población, como inversiones en infraestructura, cambiar la flota para recoger la basura, entre otros.



"Nosotros creemos que hay que volver a insistir, y de eso estamos hablando con las autoridades económicas, en la creación o la implementación del Fondo de Inversión Departamental, que se aprobó en el año 2009 en la ley 18.565", expresó.



El senador explicó que este fondo se creó con el objetivo de "asistir financieramente a los gobiernos departamentales en las actividades destinadas a la mejora de las infraestructuras departamentales, a la reestructuración de deudas con el Banco República o entes autónomos y a la cancelación de obligaciones que fueran contraídas para atender objetivos anteriores".



"Esa es nuestra posición y creemos que tenemos que estar por encima de las rencillas mezquinas electorales mirando al año 2024. Señores, hoy estamos en 2021 y hoy hay muchísima gente viviendo mal y no se merecen quedar de rehenes del enfrentamiento de distintos partidos políticos", indicó.



Luego de que ediles blancos y colorados decidieran no acompañar el endeudamiento de la comuna en US$ 80 millones para destinar a obras de Canelones, el intendente del departamento, Yamandú Orsi, aseguró que el "clima de convivencia política se rompió".



El jefe comunal acusó de presiones políticas por parte del gobierno nacional para evitar que el fideicomiso se aprobara. "Parece que molesta que a Canelones le vaya bien", consideró.



Supergás

El senador cabildante hizo referencia al subsidio del supergás, un tema que ha estado en la mesa durante los últimos días y sobre el que se han pronunciado actores políticos de diferentes partidos.



"Cabildo Abierto se opone totalmente a subir el supergás a los sectores de la población más carenciados. Creemos que hay que mantener ese subsidio al supergás, porque es el combustible que usan los sectores más frágiles de la sociedad", dijo.