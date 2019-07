Luis Almagro criticó la gestión del gobierno uruguayo en el juicio del Plan Cóndor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El excanciller uruguayo durante el gobierno de José Mujica y actual secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, criticó la actuación del gobierno uruguayo durante el juicio en el que la Justicia italiana condenó a 24 personas, entre ellas 13 uruguayas, a cadena perpetua por delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor por el que varias dictaduras latinoamericanas coordinaron y ejecutaron tareas represivas que incluyeron asesinatos y desapariciones de ciudadanos italianos.

Además de los uruguayos, los condenados son oriundos de Bolivia, Chile y Perú acusados de crímenes durante las décadas de 1970 y 1980.

Almagro dijo al programa “Así nos va” de radio Carve ayer que el Estado uruguayo incurrió en una “omisión por demás grave” al no apelar la sentencia de primera instancia y presentó pruebas “redundantes”.

“Nunca entendí, y es una de mis diferencias fundamentales con el Estado uruguayo, por qué no apeló la sentencia de primera instancia que declaraba inocentes a los militares imputados por su actuación en el Plan Cóndor”, sostuvo Almagro.

De inmediato Almagro -expulsado del Frente Amplio por un Plenario Nacional en diciembre pasado- explicó que “la sentencia (que se conoció el lunes) es una sentencia de apelación, es decir que se debe a los que apelaron, no a los que omitieron hacerlo como el Estado uruguayo que se limitó a presentar documentos redundantes que no innovaron absolutamente en nada a los efectos de la sentencia, lo dijo la propia fiscal Tiziana Cugini con claridad, que tanto el secuestro como la desaparición forzada y los homicidios habían sido probados en primera instancia; entonces la sentencia fue el resultado de 20 años de trabajo y de las investigaciones de la Fiscalía, no de la participación marginal de (Miguel Ángel) Toma (secretario de la Presidencia) o de (la exfiscal Mirta) Guianze”.

“Es una omisión por demás grave contraria a los principios de actuación pública, no se apeló una sentencia absolutoria de militares imputados por su actuación en el Plan Cóndor”, sostuvo el funcionario internacional, que trazó un paralelismo “con el caso del mismo secretario de la Presidencia de omisión ante la memoria de los desaparecidos, omisión en actuar a partir de las recomendaciones recibidas del entonces ministro de Defensa, Jorge Menéndez, a quien lamentablemente luego se pretendió enchastrar con la responsabilidad, siendo que el Tribunal del Honor Militar cumplió con el deber de elevar al actuación, el alto mando militar cumplió con su deber de elevar la actuación, el ministro de Defensa cumplió con su deber de elevar la actuación, y hubo un momento en que eso se detuvo”.

En estas afirmaciones Almagro hace referencia a la confesión del exmilitar José Nino Gavazzo, también condenado en Italia, ante un Tribunal de Honor militar acerca de que había hecho desaparecer en aguas del río Negro el cadáver del militante tupamaro Roberto Gomensoro.

La otra campana

Toma también hizo declaraciones en las últimas horas en un sentido totalmente opuesto a las opiniones vertidas por Almagro.

El secretario de la Presidencia dijo desde Roma a “Informe nacional” de radio Nacional que el fallo de la Justicia italiana es fruto del trabajo conjunto de los Familiares, el Estado uruguayo, los fiscales Tiziana Cugini y Francesco Mollace y el abogado Andrea Speranzoni.

“El trabajo realizado por el gobierno para lograr los hallazgos de documentos encontrados en el Ministerio de Defensa Nacional, datos ponderados de la ESMA en Argentina y del Fusna en nuestro país, fueron el respaldo a todos los testimonios recabados desde 2009”, sostuvo Toma.

El funcionario agregó que se logró probar en documentos que Jorge Tróccoli -que huyó de Uruguay a Italia donde sigue libre, pero también fue condenado a cadena perpetua- fue el planificador de los homicidios consumados de mayo a octubre de 1978 por el personal de la Armada uruguaya con la Escuela de Mecánica de la Armada en Argentina.

Toma también habló del protagonismo del represor José Gavazzo, de quien las pruebas aportadas demuestran que en 1976 dirigía desde Uruguay las operaciones denominadas “Cóndor” como jefe.