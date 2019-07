Bayardi sobre sentencia de Justicia italiana por Plan Cóndor: "Pone las cosas en su lugar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Defensa José Bayardi habló este lunes sobre la decisión del Tribunal de apelación de Roma de condenar a cadena perpetua a 27 militares y jerarcas de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay acusados de la muerte y desaparición de una veintena de italianos en el marco del Plan Cóndor, el plan represivo en América Latina durante las décadas de 1960- 1980.

"Creo que esta sentencia de segunda instancia en lo penal en la Corte de Roma corrige lo que yo creo había sido un error en la primera instancia que había exonerado de responsabilidad, sólo había adjudicado responsabilidad al excanciller Juan Carlos Blanco, a los otros militares que habían sido juzgado acá, que acá se había encontrado que tenían responsabilidad y que en la primera instancia habían sido exonerados de la misma", dijo Bayardi en rueda de prensa respecto a la situación de militares uruguayos.



"Esta segunda instancia pone las cosas en su lugar. Adjudica las responsabilidades que correspondían y da un fallo condenatorio de cadena perpetua, que creo cumple con las expectativas que uno tenía ya de la primera instancia", agregó.



El ministro de Defensa hizo hincapié en "el compromiso que tuvo el Poder Ejecutivo". "Acá hay una pelea muy fuerte llevada adelante por familiares desde fines de la década del 90, esa pelea tuvo actores muy importantes entre los familiares, entre quienes siguieron las causas, entre quienes llevaron a la Corte de Roma el tema de la causa de los derechos humanos que no se habían juzgado hasta el 99 en el Uruguay", indicó.



En ese sentido dijo que "ese sacrificio de mucha gente había tenido una frustración en primera instancia.



El juicio en primera instancia concluyó el 17 de enero de 2017 con la condena a cadena perpetua de los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, el uruguayo Juan Carlos Blanco, los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez y los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa, mientras que el resto fueron absoluciones y 6 sobreseimientos.



El pasado 13 de mayo el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, participó de una audiencia de apelación en la que se presentaron pruebas que demuestran la participación de 13 militares uruguayos en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, que fueron entregadas ante la Corte de Assise de Apelación de Roma.



Sobre esto Bayardi indicó: "Acá hubo una retoma de la responsabilidad por parte del Poder Ejecutivo que llevó una nueva instancia adelante por parte del secretario de la presidencia. El doctor (Miguel Ángel) Toma con documentación actualizada respecto a esto que fue llevado a Roma para la segunda instancia y esto terminó con esta sentencia que en lo personal me congratula".



Sobre los militares que fueron condenados y que están cumpliendo prisión en Uruguay Bayardi indicó que "cuando hay estas situaciones, los militares que están detenido acá tendrán que terminar de cumplir sus condenas de la sentencia que determina en Uruguay", dijo. "Si alguno de estos, hay algunos que son los nombres que han sido condenados ahora, no hubieran sido juzgados por algunas de las responsabilidades que se tuvo en esto una vez terminada la condena acá" si Italia pide la extradición "tendrán que ser extraditados a Roma para terminar de cumplir la pena en Italia".



Sobre el caso del exmilitar Jorge Tróccoli, el único que se ha apersonado en el proceso ya que reside en libertad en Italia desde que se escapara de la justicia de su país en 2007 y que en primer grado quedó absuelto, Bayardi sostuvo: "Supongo que la defensa va a apelar y va a ir a casación y una vez que casación termine, si le da la razón al tribunal segunda instancia, tendrá que terminar en cadena perpetua en una cárcel en Italia".