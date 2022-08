Luis Alberto Heber a comisión por el caso Charles Carrera; el Frente Amplio no asistirá

Un día después de asistir a una maratónica interpelación el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, volverá al Parlamento para comparecer ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Senadores. El lunes Heber junto al canciller Francisco Bustillo enfrentaron una dura sesión en la que el Frente Amplio los interpeló para dar explicaciones sobre la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset mientras estaba detenido en Emiratos Árabes Unidos. Hoy, el ministro del Interior regresará al Palacio Legislativo en una posición más cómoda ya que concurre para dar explicaciones en torno al caso Carrera.

El domingo 7 el programa Santo y Seña (Canal 4) informó que en 2012 el senador frenteamplista Charles Carrera mientras ocupaba el cargo de director general de Secretaría del Ministerio del Interior avaló que fuera ingresado un civil en el Hospital Policial para realizar su rehabilitación luego de quedar en silla de ruedas producto de un disparo en el que se vincula como presuntos responsables a efectivos policiales. Además, Carrera le pagó unos $ 20.000 en tickets de alimentación para que la víctima y su hermano pudieran solventar sus gastos en Montevideo.



Esta situación llevó a que las actuales autoridades del Ministerio del Interior, que encabeza Heber, presentaran una denuncia por abuso de funciones contra el senador. Y para informar de esta circunstancia fue convocado el titular de la cartera por la coalición de gobierno.



Sin embargo, el intercambio que se realizará hoy no contará con la oposición que ayer por la tarde resolvió que no estará presente cuando concurra Heber, dijeron a El País fuentes opositoras.

Ya estaba decidido que Carrera no ingresaría. Sin embargo, la decisión de la bancada de senadores frentistas, según los informantes, se basó en evitar que el oficialismo genere lo que califican como “circo”.



El senador frenteamplista Enrique Rubio dijo a El País que “por diversas razones” su partido no asistirá a la comisión.



Es que para los legisladores frenteamplistas las explicaciones que Carrera dio a la interna de la coalición de izquierda son “suficientes”. Semanas atrás el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) planteó ante la Mesa Política del Frente Amplio su versión de lo sucedido. Estas consideraciones fueron bien valoradas por sus correligionarios, quienes el lunes 8 emitieron una declaración pública brindando el total respaldo hacia Carrera y su actuación “humanitaria”.



Asimismo, el hecho de que se haya radicado una denuncia a nivel judicial es razón suficiente para los senadores opositores como para que el tema sea dilucidado en ese ámbito, sin incorporar el debate parlamentario. Al menos hasta que haya alguna resolución judicial.

Por su parte, desde filas oficialistas entienden que es necesario que el ministro concurra al Parlamento y brinde información sobre cómo se trató este caso y si hubo algún tipo de avance en la investigación.



Heber concurrirá este miércoles luego de haberse reunido con la bancada nacionalista el miércoles 10 donde comunicó cuál era la situación de Carrera y este caso.



Tras aquel encuentro, el senador Jorge Gandini había dicho en rueda de prensa que el ministro dio “una información muy completa”, pero que de todas formas consideraron conveniente citarlo a la Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado para que allí brinde los datos que dispone en forma oficial y que estos queden reflejados en la versión taquigráfica. Pero además, para que los legisladores del Frente Amplio pudieran preguntar y contrastar información.



Sin embargo, este escenario no se dará y el titular del Interior presentará la información únicamente a los legisladores de los partidos que integran la coalición de gobierno.

La oposición repite lo hecho por Antel



No será la primera vez que los legisladores del Frente Amplio dejen al oficialismo en solitario. En noviembre de 2021 el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini asistió al Parlamento junto al presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, para una particular interpelación que fuera convocada por el propio oficialismo.



En aquel entonces los senadores de la coalición de gobierno consideraron pertinente citar a ambos jerarcas para que brindaran información sobre la construcción del Antel Arena, emprendimiento que fuera denunciado ante la Justicia Penal por las autoridades de Antel aunque sin apuntar a responsables en específico.



En ese momento los senadores del Frente Amplio usaban el mismo término -”un circo”- para graficar lo que a su entender buscaba generar el oficialismo. Y por ello decidieron no ingresar a sala.



Hoy la oposición repetirá su estrategia y quienes no asistirán a la Comisión de Seguridad y Convivencia serán los senadores Mario Bergara, Enrique Rubio, Charles Carrera y Óscar Andrade.