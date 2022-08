Caso Charles Carrera: FA analiza no asistir a Comisión de Seguridad, que recibirá a Heber

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las convocatorias al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, continúan en el Parlamento. Este miércoles, el jerarca concurrirá a pedido de la coalición de gobierno a la Comisión de Seguridad y Convivencia para aportar más información respecto a la denuncia por presunto abuso de funciones que recae sobre el senador del Frente Amplio Charles Carrera, por hechos de 2012, cuando ocupaba la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior.

El País consultó a varios legisladores y dirigentes del Frente Amplio sobre su asistencia a la instancia, pero prefirieron no dar declaraciones. Lo que sí confirmaron es que por estas horas están analizando la posibilidad de que la bancada del partido no se haga presenta en la Comisión.



El argumento esgrimido por las fuentes consultadas apunta a que desde el Frente Amplio consideran que las explicaciones vertidas por Charles Carrera son “suficientes” y que el caso ya está en el ámbito de la Justicia, por lo que entienden que no es necesario que se trate en comisión.

Heber concurrirá este miércoles luego de haberse reunido con la bancada nacionalista el 10 de agosto y haber informado en ese ámbito a los legisladores.



Tras aquel encuentro, el senador Jorge Gandini había dicho en rueda de prensa que el ministro brindó "una información muy completa", pero que de todas formas consideraron conveniente citarlo a Comisión de Seguridad del Senado para que allí brinde los datos que dispone en forma oficial y que estos queden reflejados en la versión taquigráfica. Pero además, para que los legisladores del Frente Amplio pudieran preguntar y contrastar información.