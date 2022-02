La LUC "es una ley que tiene una profunda vocación de libertad", enfatizó Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Desde mi punto de vista, así como en la pandemia la libertad responsable fue un hilo conductor y habla muy bien y apeló a los uruguayos, la Ley de Urgente Consideración es una ley que tiene una profunda vocación de libertad", destacó este viernes el presidente Luis Lacalle Pou en rueda de prensa en San Bautista (Canelones).

"¿Generó algún perjuicio en este año y nueve meses? ¿Vale la pena derogarla? Creo que no. No solo no generó perjuicios, sino que generó beneficios porque es una ley de libertad. El uruguayo en el fondo es un amante y es un luchador por las libertades individuales y colectivas", remarcó.

El presidente, que participó de la inauguración de la Expo Avícola en Canelones, afirmó que la libertad "está en la mayoría de los artículos", y nombró lo que consideró beneficios vinculado a varios artículos. Destacó que si se busca alquilar una casa por un plazo a partir de la "confianza" con el arrendatario, "si no le pago afuera y bailando, pero nadie me obliga. Es una ley que genera derechos, oportunidades".

Expo Avícola 2022 Luis Lacalle Pou participó de la inauguración de la Expo Avícola 2022, 10.ª Fiesta del Pollo y la Gallina, en San Bautista (Canelones). Allí estuvo presente el ministro de Ambiente Adrián Peña - oriundo de esa ciudad -, y otras autoridades de gobierno. En un discurso ante productores y ciudadanos canarios, Lacalle Pou destacó que es una "actividad importantísima, muchas veces sin la visibilidad que debe tener".

Por otro lado, habló la "libertad financiera" en varios puntos del país. "Hay pueblos en Uruguay que el cajero más cercano está a 60 kilómetros. No solo perjudica al que necesita ese dinero, sino al almacenero, porque la gente va y compra en las ciudades más grandes", dijo.



Otro aspecto que nombró fue la "libertad de trabajar", y puntualizó: "La libertad del que quiere hacer huelga que la haga, por supuesto, porque hay que proteger el derecho a huelga, pero también la libertad del que quiere trabajar (y dice) 'déjenme entrar'".



"Como es una ley que impulsamos desde el gobierno, es un compromiso asumido que lleva la firma del Poder Ejecutivo, me siento con el derecho entre otras cosas de conversar con ustedes. Capaz que alguno hoy de noche escucha lo que dije", expresó a los periodistas.



Lacalle Pou dijo que por el momento "no le pidieron" desde la campaña para derogar 135 artículos la cadena de radio y TV para emitir mensajes vinculados al referéndum del 27 de marzo.



Puntualizó que las veces anteriores que solicitaron la cadena se ha negado "por determinados fundamentos, que no caben en este caso porque es algo que la ciudadanía obligatoriamente va a tener que ir a las urnas, hay dos posiciones y me parece bueno para la participación cívica que los uruguayos tengan información de los que quieren votar Si o No para con esos argumentos tomar una decisión final".

"2022 de realizaciones, de empuje"



El mandatario también adelantó que está previsto que el martes próximo la ministra de Economía Azucena Arbeleche realice una "presentación" de números vinculados a la marcha de la economía nacional.



Prefirió no brindar mayores detalles, aunque sí señaló que están vinculados a la "generación de empleo, baja del desempleo, en lo que hace a la inversión, déficit".



"Hace pensar que podamos tener un 2022 de realizaciones, de empuje", valoró al respecto.



En este año que consideró "de la salida de la pandemia finalmente" le pidió a cada una de las carteras que sus prioridades "estén claramente marcadas, pensando en la gente" porque es "muy, muy importante con respecto a realizaciones (...) "somos medianamente optimistas, y obviamente el carro hay que empujarlo".



Contó que mantuvo una reunión hace poco más de una semana con los ministros de Turismo (Tabaré Viera) y Trabajo (Pablo Mieres) para "buscar paliar algunos sectores que todavía no se han recuperado de la crisis". En ese sentido, expresó que la voluntad es de aplicar "medidas puntuales", y adelantó que se están "evaluando algunas específicamente vinculadas al sector turístico".



Respecto a si se van a desactivar o cambiar la modalidad del programa "Jornales solidarios", Lacalle Pou recordó que lo previsto originalmente era que funcionaran por un "número acotado de meses, que después se extendió", y señaló una "novedad" al respecto.



"No es formal porque se lo comuniqué después de hablar con la ministra de Economía al presidente del Congreso de Intendentes, (pero) el gobierno nacional está dispuesto a hacer un esfuerzo con respecto a los aportes patronales de estos jornales y que las distintas intendencias si entienden necesario continuar con este plan que se hagan cargo del tema salarial", expresó.

Inserción internacional

El mandatario calificó de "gran disparate" señalar que las negociaciones con China por un posible Tratado de Libre Comercio (TLC) están trancadas por los conflictos internacionales. "Cuando lo leí me sorprendió. Se habló de una reunión que pasó algo en la cual yo estuve y no pasó", acotó.



"Sea con China, como estamos intentándolo; Turquía como recibimos la invitación formal y obviamente accedimos porque es una de las potencias más importantes del mundo; sea con quien sea vamos a hacer todo lo posible por exportar sin aranceles el trabajo uruguayo", remarcó.

Allanamientos a radio Azul FM y domicilio de Álvarez

Lacalle Pou también fue consultado sobre la solicitud que hizo la fiscal Mariana Alfaro, y ratificada por una jueza, de allanar la radio Azul FM y el domicilio del periodista Ignacio Álvarez. Esto fue en el marco de una investigación penal ordenada por el fiscal de Corte, Juan Gómez, tras la difusión de audios en el programa La Pecera vinculados al caso de una denuncia de violación grupal en Cordón.



"La separación de poderes es vital para el funcionamiento de una democracia. Separación no quiere decir divorcio de poderes, con lo cual cada uno puede opinar sobre otro poder. En mi posición institucional comprenderán que es un poco más complejo que yo emita juicios sobre temas puntuales, que los tengo obviamente", comenzó diciendo el presidente.



En esa línea, dijo que la Justicia "al ser humana es imperfecta, con lo cual hay fallos y acciones, y puedo no estar hablando solo del Poder Judicial, también puedo estar hablando de la Fiscalía, con acciones que desde mi punto de vista pueden no ser perfectas, pueden ser apartadas de un debido procedimiento".



"Soy muy respetuoso de la institucionalidad. Uruguay es lo que es como democracia porque a lo largo de los años los distintos gobernantes, por lo menos en los períodos democráticos, han respetado la separación de poderes", añadió.



Sin citar el caso de los allanamientos, expresó: "Obviamente que tengo mi opinión, y a veces mi opinión es critica sobre algunos episodios puntuales".