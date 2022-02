Gómez dijo que se "si se hubiese cumplido" lo pedido por la fiscal Alfaro se "analizaría" su conducta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Si se hubiese cumplido ahí si analizaríamos realmente la conducta", expresó este jueves el fiscal de Corte Juan Gómez sobre lo establecido en la orden de allanamiento solicitada por la fiscal Mariana Alfaro a la radio Azul FM y al domicilio del periodista Ignacio Álvarez.



En diálogo con En Perspectiva (Radiomundo), Gómez insistió esta mañana: "Yo no puedo sancionar a un fiscal porque utilice una vía legal. Puedo considerar luego, como ella lo hizo, con el diario del lunes, 'me di cuenta que fue innecesaria, que podía afectar otros intereses tan importantes como la reserva de las fuentes".



Ante la consulta de si no es grave que se haya dado cuenta después de haberlo pedido, respondió: "Es grave si se hubiera cumplido. Si se hubiera cumplido ahí si analizaríamos realmente la conducta. Pero no se cumplió. Lo único que se (pidió) es lo que puede pedir cualquier operador a una dirección de cualquier medio de comunicación".



Consideró que Alfaro, "una fiscal muy competente", terminó "admitiendo que fue un error" lo que pidió en un principio. El lunes el fiscal de Corte aseguró en conferencia de prensa que no se avanzaría en incautar el celular del periodista, en la misma línea con lo que declaró Álfaro este sábado.



"Fue un pedido innecesario, quizás fruto, y eso corre por mi cuenta, de la enorme carga de trabajo que tiene nada menos que esta fiscal en particular", opinó.



De todas formas, insistió: "Si acá no se admite errores a nadie, yo no voy a venir a marcar error de otros operadores porque no es el estilo. Son conductas humanas, que felizmente no llevaron a ningún resultado".



También subrayó que "lo que se llevó fue el audio de dos programas, no se llevó ningún dispositivo" en el allanamiento a Azul FM. No obstante, Álvarez indicó este martes en su programa La Pecera que hubo un allanamiento a Azul FM y remarcó: "Estuvieron trabajando de acá. De hecho, la radio le dio acceso a la red interna, les dio una computadora para trabajar. Estuvieron extrayendo lo que necesitaban, y se llevaron información, audios, data del programa en un pendrive".