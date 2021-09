"Vamos a liberar presos" si se derogan artículos de la LUC, dijo Heber

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La seguridad y los cambios en esa materia que introdujo la Ley de Urgente Consideración (LUC) son uno de los puntos más mencionados por el oficialismo para defender los 135 artículos que la oposición busca suprimir. Ahora, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, elevó la apuesta y expresó: "Si se llegan a derogar los artículos de la LUC, vamos a liberar presos".

El jerarca explicó que muchas personas hoy se encuentran privadas de su libertad con penas agravadas por la nueva ley que no permite "beneficios de la libertad anticipada" para algunos casos, como por ejemplo para penas por naroctráfico, explicó durante la disertación en Desayuno ADM, de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay.



"Si la sociedad vota por eso (la derogación), tendremos que ir a abrir a las cárceles para decir 'señor, se acaba de derogar la LUC y por lo tanto la pena que de alguna manera lo llevaba a usted a mantenerse preso para ser reeeducado y reinsertado en la sociedad, hoy cayó y por lo tanto usted está hoy en libertad", expresó.

Esta idea ya había sido mencionada por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, quien aseguró que le genera "mucha incertidumbre" saber qué va a pasar con 500 presos si la ley se deroga.



"No sé qué pasará. ¿Cómo se afectan? Yo me siento mucho más seguro y más libre con este gobierno, con esta ley y con este Ministerio del Interior. Me sentí inseguro con los gobiernos del Frente Amplio y con (Eduardo) Bonomi. Eso está claro. No quiero retroceder y no quiero que vuelva Bonomi", enfatizó.



En junio de este año el director de secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, dijo a El País que "al menos 500 personas han sido imputadas por delitos o agravantes creados" en la LUC. El secretario de la Presidencia hizo referencia a ese análisis, en el entendido de que si se deroga esos delitos dejarán de existir, por lo que no habría amparo legal para mantener a esas personas tras las rejas.