Álvaro Delgado defiende la LUC; teme que liberen presos si se deroga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



La defensa de la ley de urgente consideración (LUC) es una prioridad para el gobierno. Por eso, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, salió de gira por el interior para reunirse con la militancia blanca y comenzar a plantear las bases del debate que se dará de cara al referéndum.

Es que para el gobierno es un hecho, aunque la Corte Electoral aún no lo confirmó, que el Pit-Cnt y el Frente Amplio lograron las firmas necesarias para impulsar la consulta popular, que se estima sea realizado en marzo de 2022.



El puntapié inicial de esta defensa de la LUC se lanzó el lunes 30 de agosto en el plenario que el sector mayoritario del Partido Nacional, Aire Fresco, organizó en la sede de los blancos. Luego de eso, el jerarca de gobierno se fue a Tacuarembó, Paysandú y Río Negro.

El miércoles 1° de setiembre, en Paysandú, Delgado remarcó que la LUC “es una ley del gobierno y se va a defender”, y aclaró que está claro que esto se va a hacer junto a todos los partidos de la coalición.



“Es una buena ley que ya tuvo resultados y que la vamos a defender con firmeza. Porque no estamos dispuestos a retroceder”, insistió el secretario de la Presidencia en el acto organizado en la sede del Partido Nacional sanducera.

Delgado sostuvo en que a poco tiempo de su entrada en vigencia, la LUC mostró resultados positivos en materia de seguridad. “En pocos meses tuvo los efectos que esperábamos que se tuvieran. No los de 15 años (de gobiernos frenteamplistas) que fueron un fracaso en materia de seguridad”, enfatizó el nacionalista.



El jerarca remarcó, además, que si bien la gestión en el Ministerio del Interior ha sido a su entender buena, el principal motivo de que bajaran los delitos estuvo en el respaldo legal que otorga al LUC al accionar policial. Por eso señaló que cuando algo anda bien no se tiene que cambiar. Y alertó que de ser derogada puede haber problemas a nivel de seguridad pública en el país.

“A mí me genera mucha incertidumbre qué va a pasar (si se deroga). Qué va a pasar con 500 presos si la ley se deroga. No sé qué pasará. ¿Cómo se afectan? Yo me siento mucho más seguro y más libre con este gobierno, con esta ley y con este Ministerio del Interior. Me sentí inseguro con los gobiernos del Frente Amplio y con (Eduardo) Bonomi. Eso está claro. No quiero retroceder y no quiero que vuelva Bonomi”, enfatizó.



En junio de este año el director de secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, dijo a El País que “al menos 500 personas han sido imputadas por delitos o agravantes creados” en la LUC. El secretario de la Presidencia hizo referencia a ese análisis, en el entendido de que si se deroga esos delitos dejarán de existir, por lo que no habría amparo legal para mantener a esas personas tras las rejas.

Un policía baja de un patrullero portando esposas. Foto: Fernando Ponzetto

Delgado adelantó a la militancia blanca -y algunos cabildantes y colorados que también se arrimaron- que se está trabajando en elaborar material para que puedan salir a dar una discusión pública y a convencer a la gente de que la LUC “es positiva para el país”.



“Los que somos gente de bien no tenemos nada que ocultar, queremos vivir en paz y no atrás de una reja. No queremos dar un paso atrás y volver a la política del Frente Amplio”, señaló Delgado.



Uno de los puntos de la LUC que está en cuestión es el vinculado a la nueva modalidad de cálculo del precio de los combustibles. El oficialismo sostiene que el sistema de “precio de paridad de importación” transparenta el sistema, ya que este se mueve al ritmo que lo hace el barril de petróleo. Los artículos vinculados a ese sistema fueron votados por el Frente Amplio, pero ahora los impulsores del referéndum buscan derogarlos en el paquete de los 135 artículos cuestionados.

Tras la entrada en vigencia, y acompañado de una escalada del precio del crudo a nivel internacional, el país vivió tres subas de los combustibles de forma consecutiva. Delgado se refirió a ese punto y también enfrentó el discurso opositor, remarcando que los gobiernos frenteamplistas dejaron “una herencia, una mochila con fiestas, despilfarro y desidia, por ejemplo en Ancap”.