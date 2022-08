Lema responde a Argimón por suspensión de asignaciones: “No hay marcha atrás”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, respondió este viernes a la "preocupación" de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, tras el anuncio de suspensión de las asignaciones familiares que son cobradas por aquellos padres que no están enviando a sus hijos a la escuela, liceo o UTU. "Polémica en la decisión no hay porque es una decisión tomada y no hay marcha atrás", expresó el ministro en conferencia de prensa tras un encuentro con el intendente de Cerro Largo.

Lema resaltó que exigir la contraprestación no es solo por los 11.000 casos implicados, sino "por las 369.000 que sí cumplen y por eso mantienen el derecho".



Además, el ministro resaltó que "hacer la vista gorda" en este asunto sería "hipotecar el futuro de esos menores". "Prefiero optar por una medida antipática, tomando acciones proactivas para que se regularice cuanto antes, que dar una señal de que da lo mismo que vayan o no a los centros educativos", enfatizó.



Sobre ese "rol proactivo", Lema detalló que BPS está comunicándose por varias vías con esas familias a fin de que se levante la suspensión y desde el Ministerio se está desarrollando un sistema de notificaciones para alcanzar a informar a todos los afectados y que prontamente puedan volver a acceder al beneficio si regularizan su situación.

"Es injusto que una persona que no reúne los requisitos reciba una prestación social, pero todavía más injusto que cumpla con los requisitos y quede por fuera de las prestaciones sociales", expresó, y dijo que "el error de exclusión" se reduce a través de la ventanilla única, que se está buscando tener junto a BPS.

Argimón analizará la decisión

Argimón solicitó reuniones para hablar del corte de asignaciones con el presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Alfredo Cabrera, y con el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva. “Este es un tema que nos tiene que preocupar”, señaló luego a El País la vicepresidenta.



El objetivo de Argimón, quien entendió que no era necesario ponerse en contacto con Lema antes de hacer las convocatorias, es interiorizarse sobre los pasos que seguirán las autoridades con las familias afectadas, que en el 77% están a cargo de menores mayores de 13 años.



“Me parece que está bueno dialogar con los responsables de los organismos para complementar la información que ha dado el Mides”, dijo también Argimón. E insistió: “Hay que saber qué pasa después del corte. La decisión está bien, pero quiero saber, con la información que se tenga, cuáles son los siguientes pasos”.



Luego de estas dos instancias, que tendrán lugar el lunes y martes próximos, Argimón aseguró que buscará a su vez un encuentro con Lema.