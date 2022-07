Leal sobre plan de Heber para bajar homicidios: "No puede vender humo así"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El sociólogo y exdirector de Convivencia y Seguridad Gustavo Leal se refirió a la divulgación de datos que hizo este martes el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, anunciando un aumento del 39% en los homicidios durante el primer semestre del año. "Uno puede decir dos cosas: primero que el plan fracasó y segundo que dudo de que haya existido un verdadero plan", disparó Leal, quien siente "preocupación y asombro" por lo anunciado.

"Si presentó un plan para reducir los homicidios, pero dice que los homicidios no se pueden prevenir: ¿qué era el plan que presentó?", agregó el sociólogo en diálogo con Informativo Sarandí (radio Sarandí).



Leal cuestionó, además, que el ministro Heber dijera que "no podía revelar" las características del plan para reducir los homicidios. "Él es el ministro y está gobernando. Cuando uno gobierna tiene que ser serio, no puede vender humo así, porque el ministro tiene una verborragia sin contenido permanente; habla, habla y se desdice, va para atrás, va para adelante, anuncia un plan que no tiene, después anuncia un plan para prevenir cosas cuyo resultado es exactamente el contrario. Se tiene que hacer cargo, no puede echarles la culpa permanentemente a otros", detalló.

"¿Se pueden prevenir los homicidios? Se puede sí, porque si no se puede prevenir, no entiendo cuál es la formulación de una política de seguridad y cuál es el sentido por el cual este ministro levantó la mano muchos años para interpelar al Frente Amplio cuando subían los homicidios. Hay que escuchar y recordar las cosas que decía Heber en el Parlamento cuando había aumento de homicidios. Si él ahora dice que no se pueden prevenir, mintió durante 15 años. Ese es el doble discurso. Es un nivel de improvisación, de sanateo que no se puede admitir en un ministro del Interior. Da más inseguridad cada vez que el ministro opina que cuando se calla", arremetió Leal.



Al analizar los homicidios de enero a junio -entre los cuales un 53% fueron aclarados-, el 50% se debió a conflictos entre grupos criminales, tráfico de droga y “ajustes de cuentas”. Se puso, según el ministro, “una presencia policial que ha generado un mayor nivel de seguridad” en los departamentos con mayores niveles de violencia por este motivo, y sobre todo en los barrios periféricos de Montevideo.



"La mayor seguridad de la que habla el ministro implicó un 39% de aumento, no resiste un solo archivo, porque cuatro meses atrás, cuando se debatía sobre la LUC dijeron que si se derogaba la LUC la situación iba a ser incontenible. Hace 3 meses y medio la LUC quedó firme. ¿Cuáles son los resultados hoy? Estos. El Gobierno tiene que hacerse cargo, tiene que dejar el retrovisor”, expresó Gustavo Leal.

"Hay que cambiar el chip, para que haya un abordaje global y políticas de Estado tenemos que partir del sinceramiento y el ministro está tapando el sol con un dedo", se explayó y desmenuzó la diferencia de datos presentados por Heber contra los que presenta el Centro de Comando Unificado.

"Repite cosas sin saber. El sistema de Interior es unificado por el sistema de gestión de seguridad pública. Este sistema tiene un espejo en la Fiscalía. Cuando ingresa una denuncia en cualquier seccional aparece automáticamente en Fiscalía. El observatorio toma la información de ese sistema. Cualquier otra dependencia puede hacer lo mismo. Hay un centro de comando unificado. Esos informes dicen que el 34 %, no el 50% de los homicidios son por ajuste de cuentas. Como el ministro presentó un plan que es humo, argumenta ahora que en realidad el asunto es que los narcotraficantes están peleando por territorio. Como si no tuviera nada que ver el ministerio del Interior", dijo.



Para Leal, el "gobierno ya quemó todas sus cartas" y tener dos datos del Ministerio del Interior "genera incertidumbre".



Sobre casos puntuales, como la seguidilla de homicidios en el barrio Peñarol, Leal dijo que en su momento se los planteó a exjefe de Policía de Montevideo, Erode Ruiz. "En su momento lo hablé con el exjefe de Policía de Montevideo, la necedad de este Gobierno llevó a que lo echaran a él, por haber hablado conmigo. Este tipo de actutides son las que niegan la realidad y un tiempo después tenemos este tipo de resultados. Se dieron cosas en Peñarol que perfectamente se podrían haber evitado si hubiese habido capacidad de inteligencia e información a tiempo".