Larrañaga: "Seguirán fogoneando ese relato porque parece ser su apuesta política"

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, escribió un extenso comunicado tras los hechos ocurridos el pasado domingo en la Plaza Líber Seregni, donde 11 personas resultaron detenidas tras no respetar las medidas de distanciamiento social. El hecho sacudió la arena política y hoy la bancada de senadores del Frente Amplio se reunirá para determinar si lo interpela.

Ante esto, el jefe de la cartera comentó: "Seguirán fogoneando ese relato porque parece ser su apuesta política, y seguirán quedando en falso". Ayer, el Ministerio del Interior aseguró que "no hubo ningún tipo de abuso policial".

Larrañaga indicó que "para cuidarnos entre todos se le ha pedido a la Policía Nacional que, además de perseguir al delito, cuide que se respeten las reglas sanitarias y así evitar que se generen nuevos brotes controlando que no haya aglomeraciones".



"Por un lado, vecinos que piden la intervención de la Policía para controlar y, por otro, el de ciudadanos que sienten que tienen derechos y ninguna responsabilidad sobre lo que le pase a los otros", agregó.



El ministro recordó que hay uruguayos enfermos por coronavirus, otros que perdieron su fuente laboral y otros que incluso perdieron la vida. Ante eso, cuestionó: "¿Cómo nos paramos como sociedad?".



"Este Gobierno tiene la responsabilidad y el compromiso de pensar en todos, afiliados a una filosofía de libertad responsable. Por ello le pide a la sociedad que ejerza su libertad sobre la base de la solidaridad, de pensar en el prójimo. Pensar en todos es saber que derechos tenemos todos. Y la Policía está ayudando en esta tarea", sostuvo.



En sentido, sostuvo que "es irresponsable utilizar el accionar policial cuando busca evitar aglomeraciones y ejercer control, para provocar, artificialmente, la sensación de desborde y abuso".



"Este gobierno y este ministro promueven el respeto total al Estado de Derecho y la plenitud de la ley. Ni más ni menos. Esa es la directiva política que tiene de esta Administración, la Policía Nacional. Seguirán buscando y seguirán sin encontrar un Gobierno que promueva abusos. Seguirán diciendo que hay “abuso” y “represión violenta” como han dicho respecto a lo sucedido en la Plaza Líber Seregni, donde no hubo nadie ni herido ni lesionado salvo tres policías actuantes", remarcó.



"Nosotros seguiremos priorizando la libertad, esa que no querían quienes promovían la cuarentena obligatoria, seguiremos pidiendo a los uruguayos que piensen en todos y nos cuidemos entre todos", finalizó.