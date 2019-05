Larrañaga: "El fondo de la billetera termina teniendo impacto en el tema electoral"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El precandidato por el Partido Nacional Jorge Larrañaga dijo que está a favor de limitar el autofinanciemiento de los precandidatos para hacer campaña electoral.

"Hay que limitar porque si no el fondo de la billetera es el que termina teniendo impacto en el tema electoral", dijo este martes en entrevista con No Toquen Nada (FM del Sol).



"Estoy de acuerdo en que pongamos todas las restricciones que puedan ponerse para que sea transparente en el financiamiento de las campañas electorales y de los partidos políticos", sostuvo el senador.



El líder de Alianza Nacional dijo que no limitar el autofinanciamiento "genera una disparidad y una diferencia de posibilidades enormes" e indicó que eso "está quedando marcado":



"Yo pongo plata, ponemos planta los legisladores", indicó sobre el financiamiento de su campaña.



Consultado sobre lo que va a gastar para las elecciones internas Larrañaga contestó: "Andará en los 300 y pico mil dólares toda la campaña de la interna"-



"Tenemos dificultades y vamos a tener dificultades también para afrontar el tramo final de la campaña. Esto no es ninguna vergüenza, confesarlo y decirlo, porque estamos haciendo un sacrificio enorme", sostuvo.



El senador explicó que no estuvo en el tratamiento de la votación de ley de financiamiento de los partidos que se aprobó en Senado y que luego quedó trunca en Diputados. "No estuve al tanto de este tema. Fueron otros compañeros lo que lo siguieron, estaba Heber, estaba Daniel Camy", dijo Larrañaga.

La semana pasada el precandidato del Partido de la Gente, Edgardo Novick había dicho que en marzo no llegó a gastar US$ 100.000 dólares en la campaña.



"En abril no gasté nada porque paré, porque estamos rearmando todo para después", había agregado el empresario.