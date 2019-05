Gasto en campaña: "No llegué a los US$ 100 mil en marzo", dijo Novick tras informe de TV

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El precandidato del Partido de la Gente Edgardo Novick se refirió este jueves a cuánto lleva gastado en la campaña electoral de cara a las elecciones internas del 30 de junio.



Ayer un informe realizado por el programa Santo y Seña (Canal 4) señaló que el empresario había desembolsado entre publicidad televisiva, vía pública y prensa US$ 1.200.000 para su campaña en marzo.



Además se indicó que precandidato nacionalista Juan Sartori había puesto US$ 2.000.000. Por abajo de ellos, informó el programa, se ubicó el Frente Amplio, que gastó US$ 580.000 en marzo, y Luis Lacalle Pou, con un gasto de US$ 460.000 en ese mes.



"Creo que ellos hablaban de marzo y yo no llegué a los US$ 100.000 en marzo", dijo Novick este jueves durante una entrevista con Informativo Sarandí (Radio Sarandí).



"Están hablando de diez veces más", indicó Novick. "En abril no gasté nada porque paré, porque estamos rearmando todo para después", agregó el empresario aludiendo a las elecciones de octubre.



"Me parece que es un verdadero disparate algunas cosas que sacaron, por lo menos en mi caso es un disparate enorme", consideró Novick sobre el informe.



"Yo no voy a hablar de los demás candidatos, pero en mi caso esto es una verdadera mentira, es muy falso", sostuvo.



Novick apuntó contra el programa y consideró que "desde la misma prensa" están "dando noticias falsas".



"Me podrían haber llamado. Yo puedo ser transparente", dijo el empresario y agregó: "¿Cómo se arregla esto? Me parece que no son cosas que hacen bien", sentenció.