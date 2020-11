Plaza Seregni: Larrañaga denunció "operativo político" e "intento de aprovechamiento"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior Jorge Larrañaga consideró que se ha realizado un "operativo político" tras los incidentes en la Plaza Liber Seregni el pasado domingo bajo el entendido de que hubo un "intento de aprovechamiento" de la situación, aludiendo al Frente Amplio.

En rueda de prensa este jueves, Larrañaga destacó que desde su cartera han aportado "pruebas fotográficas, relevamientos de videos y testimonios sobre lo acontecido" en la plaza capitalina.

"Lo que queremos no es impulsar ningún estilo en contra de nadie, sino ayudarnos entre todos los uruguayos para ejercer una libertad responsable. No en el marco de aprovechar la pandemia para reprimir ni cosas por el estilo, sino para entender que no estamos en una situación de normalidad y que tenemos que hacer un esfuerzo grande para cuidarnos porque no podemos perder una situación sanitaria que lamentablemente en otras partes del mundo los está llevando a una situación de toque de queda, de supresión de libertades, de confinamiento, de pérdida de riqueza y fuentes de trabajos", dijo el ministro.

La bancada de senadores del Frente Amplio resolvió el martes que interpelará en los próximos días al ministro del Interior.

Larrañaga fue consultado sobre cómo se prepara para la primera interpelación que realiza la oposición desde que la coalición llegó al gobierno en marzo de este año. "Nos parece que es un camino establecido en la Constitución y por lo tanto a él nos vamos a someter como corresponde (...) Responderemos en consecuencia lo que se nos pregunte habida cuenta que tenemos tranquilidad de todo el esfuerzo que venimos desplegando, de los resultados que podemos exhibir a la baja de homicidios, rapiñas y hurtos en todo el país", dijo.

Larrañaga visitó este jueves a dos efectivos que resultaron heridos y se encuentran internados en el Hospital Policial. Se trata de una policía que resultó herida de arma de fuego este miércoles de noche en Malvín Norte (Montevideo), y un efectivo de la Guardia Republicana que fue herido tras intentar desarticular una aglomeración en el barrio Lavalleja Sur (Montevideo).

"Queríamos estar con el jefe de Policía y con el subdirector nacional de la Policía a dar nuestro respaldo funcional a ellos y a su familia por esto que están pasando, que no hace más que demostrar que lamentablemente la única grieta que hay es la que tiene la sociedad uruguaya contra la delincuencia", dijo el ministro.

Además, Larrañaga manifestó que le "duele mucho" la pérdida de Pablo García da Rosa, el efectivo policial de 37 años que fue asesinado en la madrugada de este jueves en Artigas.

"Como ministro del Interior nos duele. Como representante del Ministerio del Interior y a toda la familia policial nos impacta verdaderamente", señaló el ministro.