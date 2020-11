El Frente Amplio interpela al ministro Jorge Larrañaga por su "estilo" de conducción

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por unanimidad, el Frente Amplio decidió ayer interpelar al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, por discrepar con su estilo de conducción, por “la falta de resultados en seguridad” y por el escaso diálogo que mantiene con diversos actores sociales.

El 20 de noviembre, cuando se convoque a una sesión extraordinaria para presentar la renuncia al Senado de la intendenta electa Carolina Cosse, se votará una moción para interpelar a Larrañaga, según dijeron a El País fuentes de la bancada. Tras esto se deberá citar al ministro, por lo cual se calcula que la instancia tendrá lugar dos semanas después.

En tanto, el Frente Amplio acordó con el Partido Nacional suspender la citación de Larrañaga a la comisión de Seguridad y Convivencia que ya estaba pautada para el 11 de este mes.



El FA tiene los votos para hacer la solicitud de la primera interpelación a Larrañaga, ya que tiene la voluntad de 13 senadores de los 11 requeridos. Sin embargo, no cuenta con mayorías como para aprobar una moción de censura. El miembro interpelante será el senador Enrique Rubio, de la Vertiente Artiguista.

Desde que es ministro, Larrañaga no ha dejado de cuestionar al FA por la falta de resultados en materia de seguridad de las anteriores administraciones. En el Parlamento también denunció que recibió las cárceles en “estado lamentable” y eso le valió un cruce con su antecesor, Eduardo Bonomi.



Para el Frente, no alcanza con decir “soy hincha de la Policía”, como ha señalado Larrañaga en varias oportunidades. La izquierda, por otro lado, le reclama al ministro “hacerse cargo”, en alusión a una frase repetida por el presidente Luis Lacalle Pou en campaña.

Jorge Larrañaga, ministro del Interior. Foto: Leonardo Mainé

En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada opositora, Charles Carrera (MPP), dijo que “hay un tema del diagnóstico” que hace Larrañaga que no es compartido por el Frente Amplio. “Consideramos que a partir de la política de improvisación que se está llevando adelante se deja al desamparo a los funcionarios policiales”, indicó.



Dentro de los fundamentos de la convocatoria está el “estilo de conducción” del ministro, dijo en tanto Rubio a El País. “Es un estilo que no da certezas y que tiene cambios de rumbo, decisiones sorprendentes y ausencia de puentes de diálogo en las más diversas direcciones”, explicó.

Rubio cuestionó las “decisiones intempestivas” que parten de la base de la convicción de “hacerse cargo”, pero que según dijo en el fondo terminan por “desconcertar” a la Policía.



“No queremos derribar a un ministro, queremos encauzar la situación”, añadió Rubio. Así el FA marcó distancia del famoso “renunciá Bonomi” que se repitió hasta el cansancio en el período pasado, cuando el senador del MPP era ministro del Interior.

La interpelación a Larrañaga tendrá “varios componentes”. Uno de ellos será la destitución del exjefe de Policía, Erode Ruiz, luego de que se reuniera con el exdirector de Seguridad y Convivencia en gobiernos del FA, Gustavo Leal. “El jefe trata de buscar información y se lo destituye. Esa no es la forma de trabajar”, añadió Carrera.



A eso se sumará el incidente que tuvo lugar el pasado domingo en la plaza Seregni, cuando la Policía detuvo a un grupo de personas que no respetaban el distanciamiento social recomendado por el Ministerio de Salud Pública para no aglomerarse. Desde el FA se denunció la represión por parte de la Policía, aunque esto fue negado por el ministerio.

Otro elemento de peso para el Frente Amplio es lo que entienden como falta de resultados de la política de seguridad, ya que solo en el mes de octubre se registraron 28 homicidios, según dijo Larrañaga a El País en una entrevista este fin de semana.



“Los números no han mejorado; estamos empezando a ver situaciones muy complejas”, consideró Carrera sin más detalles. Según cifras oficiales de Interior, en los primeros seis meses de gestión los homicidios bajaron 11%, las rapiñas 10%, los hurtos 19%; mientras que el abigeato creció 17%.

Un tema que se considera clave también son las críticas del ministro a la Institución de Derechos Humanos. En declaraciones al programa radial En Perspectiva, Larrañaga afirmó que el organismo se parece a un “club político” con “un alto contenido ideológico politizado”.



Consultado en rueda de prensa acerca de las razones por las que Bonomi no interpelará a Larrañaga, Carrera dijo que se busca “elevar” el debate.