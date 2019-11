Larrañaga no confirmó si será ministro de Interior y adelantó que festejos serían el viernes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El líder blanco Luis Lacalle Pou mantiene desde el martes reuniones con diferentes actores de la coalición para definir cómo estará integrado su gobierno.



Este miércoles, Lacalle Pou se reunió en su sede de Bulevar Artigas y Chaná con el senador electo Jorge Larrañaga, y también con su futura ministra de Economía, Azucena Arbeleche.



Larrañaga dijo en rueda de prensa tras el encuentro que hablaron de "todo lo que significa la preparación del gobierno", en tanto, destacó que "no se puede estar efectuando anuncios cuando todavía no tenemos la oficial noticia de que la Corte Electoral emita el pronunciamento", que estima será "en las próximas horas".



Consultado sobre si ocupará el cargo de ministro del Interior, dijo: "No estoy en condiciones en este momento de hacer declaraciones en relación a cuál posicionamiento voy a tener".



Respecto a si habrá festejos por parte del Partido Nacional en caso que la Corte Electoral confirme la victoria, "en cuanto aparezcan los votos va a haber un acto de festejo como corresponde, y quizás pueda ser el próximo viernes".

Más tarde Lacalle Pou se reunirá con Ernesto Talvi, con Julio María Sanguinetti y después con Javier García y Luis Alberto Heber.

Ayer, Lacalle Pou mantuvo reuniones con dos actores políticos en su sede de la calle Bulevar Artigas. El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo tras la reunión de una hora y media en rueda de prensa que su futuro político no será en el Poder Ejecutivo, sino que se mantendrá en el Poder Legislativo ocupando la banca del Senado que ganó en las elecciones nacionales.



De acuerdo a una fuente de Cabildo Abierto consultada por El País el partido debutante aspirará a ocupar la secretaría de Salud y la de Vivienda. Incluso para este segundo ministerio se maneja el nombre de Irene Moreira, senadora electa y esposa de Manini.



La segunda reunión de la jornada fue con su compañero de sector Álvaro Delgado, un dirigente de su extrema confianza. El senador electo fue una figura clave en la carrera de Lacalle hacia la presidencia y es uno de los nombres manejados para ocupar la Secretaría de la Presidencia.



“Hay un proceso muy definido por parte de Luis de querer anunciar el gabinete todo junto en 15 o 20 días”, lo que consideró “muy sano” para que “todo el mundo sepa” el gabinete “antes de las vacaciones”, dijo Delgado. En tanto, precisó que este será conformado “con todos los integrantes de la coalición en el Poder Ejecutivo” y aseguró que “el peso electoral incide” en esas designaciones.