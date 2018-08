Larrañaga acorta diferencia a Lacalle

Casi la mitad del electorado del Partido Nacional está dispuesto a ir a votar en las elecciones internas de 2019 por el hoy senador Luis Lacalle Pou.

El legislador blanco es el amplio favorito a ganar esa contienda, sin embargo en la última medición de la consultora Cifra cayó y su principal contrincante acortó la diferencia 12 puntos porcentuales.

Según la encuesta a la que accedió El País, el 48% del electorado nacionalista optará por Lacalle Pou. Jorge Larrañaga suma un 29% y la senadora Verónica Alonso 18% del electorado.

Si bien la posición del líder del sector Todos es sólida, bajó tres puntos respecto a la pasada medición de marzo de este año.

Quien más creció fue el líder de Alianza Nacional: avanzó siete puntos porcentuales, lo que le permitió acortar la brecha con el favorito en 12 puntos. No obstante, Lacalle Pou es hoy el líder de la oposición con más chance de destronar al Frente Amplio del gobierno.

Sin embargo el senador blanco ha manifestado a su equipo de trabajo y militancia que se tiene que trabajar con el mayor de los esfuerzos porque la carrera electoral va a ser muy compleja.

"Hay que jugar como si fuéramos cinco goles abajo". Esa es la consigna que Lacalle Pou ha trasmitido en su entorno.

La subida de Larrañaga condice con la decisión de impulsar la consulta popular por el tema de seguridad. Esta iniciativa no es avalada por Lacalle Pou ni Alonso. "Vivir sin miedo", es el eslogan de la recolección de firmas que —entre otras cosas— promueve la conformación de una guardia militar de 2.000 efectivos para apoyar el patrullaje de la Policía en las ciudades del país.

Seis nombres.

Además de los tres senadores, la interna del Partido Nacional tendrá tres figuras más que intentarán ganar la contienda.

Carlos Iafigliola (sector Adelante) y Juan Andrés Ramírez (Sector Orejanos) ya se lanzaron a la carrera.

La encuesta de Cifra no discrimina a sus votantes. Los agrupa en "otros, no sabe, no votaría" que acumula un electorado de 5%.

A su vez el domingo próximo el grupo de los intendentes blancos que tiempo atrás confirmó su intención de presentar su propia candidatura para la interna, oficializará su nombre.

Según fuentes del Partido Nacional consultadas por El País, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, será la figura elegida para la contienda interna en el partido que lidera la oposición.

Dirigentes de todos los sectores blancos consultados entienden que la oferta de nombres para la elección interna es amplia y se espera que algunas de las posibilidades termine confluyendo entre sí.

Lacalle Pou pretende lanzar la carrera electoral sobre principios de febrero del año próximo en un acto en el estadio de Montevideo Wanderers.

En estas semanas su grupo técnico está recorriendo el país para cerrar a principios de octubre los lineamientos programáticos estratégicos .

Larrañaga tiene la meta central de lograr el número de firmas necesarias para convocar a un plebiscito que logre modificar la Constitución de la República. Necesita 240.000 para cumplir con la meta.

Alonso planea recorrer el país ya que esta es su primera campaña con aspiraciones presidenciales y aún tiene un porcentaje del electorado que no la conoce.

Apoyo llega desde afuera Si bien Lacalle Pou y Alonso se negaron a firmar para impulsar la consulta popular, el senador Larrañaga ha logrado acumular apoyo extrapartidario. Pedro Bordaberry fue uno de los últimos en estampar su firma para cambiar la Constitución. También lo hizo el exministro del Interior, Guillermo Stirling, quien dejó el grupo de Novick para sumarse a Ciudadanos.

Hay empate entre el FA y los blancos

La consultora Radar publicó ayer su última encuesta de intención de voto en el informativo de VTV. El estudio mostró un empate entre el partido de gobierno Frente Amplio, y el Partido Nacional en 30%. El Partido Colorado sumó un 8% de votantes. El Partido Independiente 2 puntos, al igual que Unidad Popular. El Partido de la Gente, de Edgardo Novick, acumuló 6%.

Al analizar la tendencia, el oficialismo bajó cinco puntos porcentuales respecto a la última medición y los blancos crecieron cinco por ciento, confluyendo ambos partidos en 30 puntos.

Por otro lado la encuesta consultó cuál figura cree que votaría dentro de una nomina establecida. Allí el electorado prefirió al intendente Daniel Martínez con 32% y segundo a Luis Lacalle Pou con 27%. En tercer lugar aparecen Ernesto Talvi y Novick con 7%.

En otra lista donde se incluye al expresidente Julio María Sanguinetti, el colorado —que ha repetido más de una vez que no piensa competir— sumó un 11% del electorado; ubicándose en un tercer lugar, por debajo de Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou.