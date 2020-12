Lacalle, Salinas, Delgado y el GACH se reunieron; mañana hay consejo de ministros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Luis Lacalle Pou se reunió este martes en la residencia oficial de Suárez y Reyes con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, y con integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH).

El objetivo de este encuentro fue avanzar en el plan de vacunación contra el COVID-19, indicaron fuentes del gobierno nacional. El domingo El País informó que el gobierno evalúa vacunas contra el coronavirus por fuera del Covax, el fondo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) del que participa Uruguay.

Mañana, en tanto, Lacalle Pou convocó a un consejo de ministros, en la antesala de la conferencia de prensa que se realizará el jueves, en la que se realizarán nuevos anuncios respecto al avance de la pandemia en el país.

Todo apunta a que esta semana se ajustarán “las perillas” con el objetivo de frenar el aumento de casos de la enfermedad, informó El País en su edición de este martes. El domingo se registró el récord de casos diarios (533) desde el comienzo de la pandemia, cuando el pasado 13 de marzo se confirmaron las primeras cuatro infecciones en Uruguay.

El 1° de diciembre el presidente anunció que hasta el 18 de este mes se suspendería el deporte bajo techo y se limitaría el horario para bares y restaurantes hasta las 00:00 horas, entre otras medidas. No obstante, tras el incremento de casos en las últimas semanas y la "poca efectividad" de las medidas, de acuerdo a un informe preliminar de los expertos del que dio cuenta El País este sábado, el gobierno resolvió adelantar la conferencia prevista para el viernes para este jueves.

Si bien no se conocen las medidas, desde el gobierno, Delgado subrayó este lunes, - un día después del récord de casos nuevos y activos -: "Si hay algo que el presidente (Luis Lacalle Pou) no va a hacer es poner un estado policíaco, donde a cada uno le estén preguntando a dónde va y en qué condiciones sale, o que los vecinos denuncien porque sale, si va a trabajar o no va a trabajar, o si va a otra actividad social".

Horas más tarde de conocerse el peor dato de casos de COVID-19 en Uruguay, el Frente Amplio salió al ruedo con un duro mensaje al gobierno, acusándolo de "lentitud" y reclamando "medidas urgentes”, de acuerdo a lo que planteó en conferencia de prensa el lunes de tarde su presidente, Javier Miranda.