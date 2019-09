Lacalle Pou suma técnico colorado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El que gana la elección marca la cancha. Y el asesor en seguridad del triunfador de la interna colorada Ernesto Talvi lo dejó bien claro: “A quien no le guste tiene otros partidos a los que votar”, declaró Diego Sanjurjo semanas atrás en el programa radial En Perspectiva.

Guillermo Maciel lo tomó al pie de la letra y salió a buscar refugio político con la propuesta donde tiene más coincidencias: la del blanco Luis Lacalle Pou. El exasesor colorado en seguridad de Pedro Bordaberry decidió incorporarse al equipo del candidato del Partido Nacional y ahora es uno de los nombres que el candidato blanco maneja en caso que gane las elecciones y le toque armar el equipo de gobierno.



El director del Observatorio Fundación Propuestas (Fundapro) explicó a El País que su postura está más alineada al trabajo práctico y de elaborar medidas concretas que apunten a resolver los problemas en seguridad de la sociedad.



Para Maciel los posicionamientos de los asesores del colorado Talvi, Diego Sanjurjo y Andrés Ojeda, están direccionados a lo académico y no muestran soluciones a las “demandas urgentes”.

“Hoy en los colorados prima una visión más académica, que es más teórica, más volcada al derecho penal, que vela más por las garantías del victimario que de la víctima en sí. Y yo tengo un enfoque más pragmático. Acá no se trata de prevenir futuros incendios, se trata de apagar el gran incendio que hoy tenemos”, argumento.



A pesar de este posicionamiento Maciel remarcó que él no reniega de su condición colorada “de toda la vida”. Pero sí explicó que debe ser coherente con sus ideales y apasionamientos y hoy los métodos para solucionar los problemas de inseguridad -en su opinión- no están en el Partido colorado que lidera Talvi y sus dos asesores Sanjurjo y Ojeda.

El asesor de talvi y un tuit El fin de semana Diego Sanjurjo escribió en Twitter que el principal problema de la seguridad es el “abigeato”, y no las rapiñas y homicidios. Pero su posteo fue eliminado al rato. “De todos los problemas de seguridad que tenemos el abigeato es probablemente el más grave de todos”, publicó. Su corrección buscó bajarle el perfil al tema: “Uno de los problemas más graves que tenemos es el abigeato”.



Coalición.

El nuevo integrante del equipo técnico blanco dijo que su decisión va más allá de los partidos políticos. “Quiero contribuir técnica y profesionalmente”, dijo el exasesor colorado, quien remarcó que en el corto plazo los partidos de la oposición deberán trabajar en una propuesta global. “Los planteos del doctor Luis Lacalle Pou van en línea con mis posturas y coincidencias con acciones a llevar”, dijo quien tiene decidido apoyar electoralmente al Partido Nacional. Explicó que en el programa blanco hay más coincidencias con sus ideas en seguridad que en el documento colorado.



En esa línea Lacalle declaró a El País que el trabajo de Maciel ha sido referencia y consulta permanente para los blancos, incluso para sus análisis personales. “Hubo un trabajo muy metódico, muy acabado, muy prolijo y es muy bueno para hacer énfasis y argumentar en los problemas y soluciones que necesita el país. Además hay una vinculación personal de hace mucho tiempo, y venimos coincidiendo con que este gobierno ha fracasado en materia de seguridad”, dijo.



En ese sentido el aspirante a la banda presidencial destacó el papel que Maciel jugará en lo que queda de la campaña electoral: “Nos hemos puesto de acuerdo y me pareció una buena idea y oportunidad de contar con él en el equipo no solo en campaña, sino si el día de mañana la gente entiende que nos toca ser gobierno al Partido Nacional”, comentó.



En una carta donde Maciel argumenta su vinculación con el equipo técnico blanco explica la sintonía con el referente en seguridad del candidato blanco.



“He sostenido y defendido profesionalmente, a lo largo de más de 20 años, una línea en materia de políticas de seguridad pública, con determinadas posiciones y acciones. Esta línea está en la misma sintonía que la presentada por los principales partidos políticos de oposición en las reuniones sobre seguridad, desarrolladas en la Torre Ejecutiva en el año 2016; así como en conferencias y seminarios, donde participamos y concordamos con las del colega y amigo personal, Dr. Álvaro Garcé”, escribió Maciel.



Para él, las propuestas sobre seguridad del ganador de la elección interna colorada no apuntan a atacar los problemas en la sociedad. Y sí opinó que los blancos van en la dirección correcta: “El enfoque en la dirección correcta para enfrentar el combate a la inseguridad. Y que se alinean con mis posturas en la materia”.

Maciel no fue tenido en cuenta por el candidato colorado a la hora de conformar el comando técnico luego de la elección interna. Solo tuvo en cuenta a Ojeda, que junto con Maciel eran asesores del sector liderado por Julio María Sanguinetti: “Batllistas”.



Incluso, sin mencionar a los asesores de Talvi -Sanjurjo y Ojeda- desliza críticas por sus posturas. “Para mejorar la seguridad se necesitan propuestas sensatas y pragmáticas, personas idóneas, con empatía con las víctimas, con sentido de la responsabilidad, y que sepan de lo que están hablando y qué es lo que hay que hacer”, opinó el nuevo integrante del equipo de Lacalle Pou.