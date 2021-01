Lacalle Pou reúne hoy al gabinete para definir si se flexibiliza el cierre de las fronteras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La tensión y atención del sector turístico está puesta hoy en la Torre Ejecutiva. Allí los empresarios tienen “la última bala” para intentar levantar un poco la cabeza y que el golpe, que igual recibirán, no sea tan fuerte como esperan. Sus esperanzas están en que el gobierno anuncie un nuevo ajuste de las llamadas “perillas” de la pandemia, y flexibilice el cierre total de las fronteras que fue implementado en diciembre por el aumento de casos de COVID-19.

El presidente Luis Lacalle Pou convocó para la tarde de hoy una reunión del Consejo de Ministros, en la que se evaluará el comportamiento del virus durante el primer mes de 2021 y se determinará qué se va a hacer con las medidas que hoy están en funcionamiento.

Según supo El País, el gobierno apunta sí a un nuevo ajuste de “perillas”, ya que los informes sobre la circulación del virus muestran que la situación no es tan mala como la que se proyectaba en diciembre. Sin embargo, el jefe de Estado ya dijo a sus más íntimos que para él es importante no dar señales contradictorias que puedan ser tomadas por la población como un “nuevo afloje” de las medidas de protección y autoaislamiento.

Por eso es que las fronteras terrestres, marítimas y aéreas continuarán cerradas, tal como se definió en marzo del 2020, en momentos en que se decretó la emergencia sanitaria. Pero no se descarta que puedan entrar extranjeros que tengan la residencia uruguaya, como lo hacían hasta diciembre, y compatriotas que vivan en otros países.



Las autoridades del gobierno -al mismo tiempo que analizan el escenario sanitario, el que consideran prioritario- se mantienen atentas a la situación económica, pues los perjuicios para los departamentos costeros son importantes y muy graves. Allí es donde se busca dar un poco de “oxigeno”.

El plan del gobierno.

El presidente ha manifestado a sus colaboradores que en el momento en que se anuncie una apertura total de fronteras “se va a venir la gente en malón”, según advierten las fuentes, y es justamente eso lo que se quiere evitar.

Por eso, la idea ayer era volver a la situación que había antes de diciembre, pero hacerlo de forma “muy cuidada, controlada y paulatina”. Para eso el primer paso será permitirles la entrada a los uruguayos que están en el exterior.



La norma para avanzar a un cierre más estricto de las fronteras fue votada en el Parlamento, y el texto decía que se podía extender por 20 días más por única vez. Eso ocurrió el 6 de enero de este año y ese plazo se termina el 31 de enero.

Por tanto si hoy el primer mandatario resuelve con su gabinete mantener ese régimen deberá enviar un nuevo proyecto de ley al Poder Legislativo. De acuerdo a las consultas realizadas por El País, esta opción no es la que estaba sobre la mesa hasta la noche de ayer.



De todos modos, uno de los informantes dijo que se está analizando exigir mayores medidas preventivas a las personas que quieran venir al país, y estén comprendidas dentro de las excepciones (uruguayos y extranjeros residentes).

Luis Lacalle Pou. Foto: Estefanía Leal

Según supo El País ayer, de todas las personas que llegaron al Aeropuerto de Carrasco entre julio y diciembre pasado, el 99,96% (37.356) tuvo un resultado negativo del test de COVID-19, mientras que en el caso del 0,04% fue positivo (16 pasajeros). Las cifras no parecen alarmantes, pero hay que tener en cuenta que las mayores preocupaciones del gobierno están en la frontera seca con Brasil y el cruce en barco desde Argentina.

Expectativa por nuevos anuncios.

El diputado de Cabildo Abierto por Maldonado, Sebastián Cal, dijo a El País que entiende al gobierno, y acompaña la estrategia que hubo hasta ahora, pero que no se puede descuidar la parte económica porque puede hacer mucho daño al país. “La frontera cerrada a Maldonado lo arruinó”, dijo Cal, que pidió ir rumbo a la “flexibilización” para cuando empiece febrero.



En el polo opuesto está el Frente Amplio, que reclama incrementar las medidas para frenar al virus. “No están dadas las condiciones (para abrir fronteras) y esta no es una valoración política. Lo que hacemos es tomar en cuenta lo que vienen planteando los científicos. No estamos en un momento de control de la situación”, dijo a El País la diputada del MPP Lucia Etcheverry.

Turistas en la playa Mansa de Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo

En cambio el diputado blanco Juan Martín Rodríguez opinó que se tienen que cuidar “los dos platillos de la balanza”. Es decir, el sanitario y el económico. En su análisis discrepa con el FA y remarca que los números día a día muestran que las medias anunciadas en diciembre lograron su relativo éxito.



En tanto, los empresarios turísticos de Colonia, Canelones, Rocha y sobre todo Maldonado esperaban ayer con ansiedad la conferencia de hoy.

Con enero perdido en el Este apuntan al empate en febrero El sector empresarial sostiene que la evidencia muestra que los extranjeros no impactaron significativamente desde octubre a hoy en el crecimiento de los casos. Se basan, por ejemplo, en que de julio a diciembre solo 16 personas con COVID-19 entraron por el Aeropuerto de Carrasco -no hay datos disponibles, sin embargo, en cuanto a frontera seca y marítima.



El sector turístico entiende que permitiendo un flujo ajustado de turistas del exterior, con protocolos sanitarios estrictos, se puede generar movimiento de capitales sin complicaciones en cuanto a la pandemia. Es que la falta de ese turismo extranjero fue lo que agobió, por ejemplo, al Gran Hotel de Punta del Este, que en los próximos días cerrará sus puertas. Otros hoteles mantienen su operativa a la espera de decisiones políticas que les permitan generar más actividad.



Pero sus cuentas ya han sido afectadas, y el gobierno sabe que la baja en el turismo tendrá un fuerte impacto en el PIB.



En Maldonado el sector hotelero y gastronómico es el que tiene más peso en las recaudaciones. En un año normal, sin pandemia, emprendimientos como el Hotel Enjoy manejan una inversión en sueldos anual de US$ 45 millones para 1.000 empleados directos. De forma indirecta desembolsa otros US$ 25 millones para proveedores (unos 1.500). A eso se suman entre US$ 5 y 7 en el Aeropuerto de Punta del Este, por pasajeros que traen en vuelos privados y asientos en vuelos de línea regulares.



El presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, José Pereira, dijo a El País que la apuesta del sector es empatar y no perder la inversión. “Se está apostando muchísimo de empatar. Un gerente general de una gran superficie en José Ignacio estaba en un 40% de lo generado el año pasado y festejaba”, comentó.



Javier Sena de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado dijo que la temporada de verano ya se perdió. “Nos queda esperar un poco de aire en febrero, para reducir daños. Nuestra fe está puesta en lo que pueda pasar con los anuncios”, dijo el empresario.



La voz de los actores políticos.

juan martín rodríguez | diputado del partido nacional “Tal vez abrir va en contra del mensaje” "Lejos de haber superado este tramo más grave de la pandemia, es importante decir que desde el 15 de diciembre las medidas tuvieron consecuencias favorables. Si el camino es seguir por esta senda, las consecuencias económicas van a continuar. Tal vez una apertura de las fronteras va en contra del mensaje de no aflojar la cincha. Hay que analizar todo”.

Lucia Etcheverry | DIPUTADA POR EL FRENTE AMPLIO “El cierre de fronteras debe estar vigente” "El GACH recomienda tomar medidas. La concreción de los acuerdos por las vacunas es una buena noticia, más allá de los plazos y tiempos, es parte de la solución. Hay otras medidas de restricción de la movilidad y de cierre de fronteras que tienen que estar vigentes hasta que estemos en una situación menos complicada. Y estamos lejos de eso”.