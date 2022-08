Lacalle Pou al Pit-Cnt por críticas a reforma: "Capaz que antes estaban acostumbrados a cogobernar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Luis Lacalle Pou fue consultado este martes sobre las críticas que hizo la central sindical al anteproyecto de reforma de seguridad social y a su reclamo por haberse enterado de los detalles por la prensa. "No entiendo por qué yo tenía que haber presentado el proyecto al Pit-Cnt", remarcó el mandatario y enfatizó: "El Pit-Cnt no es gobierno, es un sindicato".

"Capaz que antes estaban acostumbrados a estar más cerca del gobierno o a cogobernar y no es el caso", agregó el mandatario, que además indicó que el próximo jueves el anteproyecto le será presentado a la central sindical.



Según pudo saber El País, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y Rodolfo Saldain, experto encargado de la redacción del documento, recibirán en la sede de la cartera a la cúpula del Pit-Cnt.

Por otra parte, en referencia al planteo de la central respecto a que la reforma propuesta tiene como leitmotiv "el recorte de derechos", el presidente dijo que eso ocurrirá "si no hacemos nada".



"Y hace 15 años que se está diciendo que es urgente reformar la seguridad social. Lo dijo el presidente (José) Mujica, (el exministro de Economía y vicepresidente, Danilo) Astori, todos los que pasaron por ahí. La única reforma la hizo (el expresidente del Banco de Previsión Social, Ernesto) Murro, que en vez de 30 millones le costó 100 millones de dólares al Estado y no emprolijó absolutamente nada", sostuvo el mandatario.



"Nosotros, lo que estamos diciendo, es que lo que tenemos que hacer para que no se recorten derechos en el futuro es reformar el sistema. Criticamos y nos quejamos de que se miró para el costado durante 15 años. A mí me quedan 943 días de gobierno, no voy a mirar para el costado", agregó.

Lacalle Pou puntualizó que "el compromiso es impulsar una reforma del sistema justa, solidaria y sostenible".



Al ser consultado sobre si el proyecto se enviará al Parlamento, aún si no existe consenso para su aprobación, el mandatario remarcó que le gustaría enviarlo para que se apruebe y no "como un saludo a la bandera".

De todos modos, remarcó que "el consenso es político". "Y que yo sepa, el Pit-Cnt no tiene voz en el Parlamento", indicó.