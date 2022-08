PIT-CNT plantea "honda preocupación" por reforma previsional y pide eliminar AFAP

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, aseguró este lunes de mañana que en una "rápida lectura", a la central sindical le genera una "honda preocupación" el anteproyecto de la reforma previsional presentado la semana pasada por el presidente Luis Lacalle Pou.

"En primer lugar, porque creemos firme, pero modestamente (...) que no le hace bien a la democracia que el presidente de la República incumpla su promesa preelectoral de no aumentar la edad de jubilarse", remarcó Abdala en conferencia de prensa junto a la cúpula sindical.



El dirigente manifestó que la redacción "no es una reforma de la seguridad social integral", y que su leimotiv es "reducir, rebajar derechos, beneficios y prestaciones". Planteó que con el proyecto "sube la edad de jubilarse para amplísimos contingentes de trabajadores, aumenta de manera concomitante los años de trabajo para vastísimos sectores de trabajadores y reduce prestaciones, jubilaciones, para vastísimos sectores de trabajadores".

Conferencia PIT-CNT por seguridad social. Foto: Leonardo Mainé

"Es un proyecto de reforma jubilatoria que recorta derechos", enfatizó Abdala. "No existe un solo planteo que ubique la mejora de los ingresos de la seguridad social, por ejemplo, gravando a la gran riqueza del país", aseguró. En un comunicado de la central se asegura que este paso sería para "contribuir" al financiamiento de la seguridad social.



"Por eso es un proyecto de recorte, mira las cuestiones de financiación solamente desde el punto de vista de achicar", dijo Abdala, porque señaló se "considera un gasto innecesario la seguridad social cuando sabemos que esto hace a un pilar de la protección social".

"Nosotros lo decimos abiertamente: queremos un sistema de seguridad social en donde se eliminen las AFAP, y por esa vía se elimine el lucro de un sistema que tiene que estar mucho más relacionado a la solidaridad y a las prestaciones sociales vinculadas a la protección social (...)", enfatizó el dirigente sindical.

En ese sentido, el comunicado de la central agrega que la redacción presentada por el Gobierno "se restringe al sistema de jubilaciones y

pensiones, sin abarcar dimensiones centrales como la atención a la primera infancia, la discapacidad, el sistema de cuidados y otras áreas claves donde el país necesita invertir más recursos".

Consultado sobre si van a pedir una entrevista con el presidente Luis Lacalle Pou, retrucó: "No, no creo que vayamos a pedirla". Apuntó que el mandatario "no eligió el camino de tener una conversación con el Pit-Cnt. Allá él".



Consideró, en esa línea, que "se está despreciando a la organización social más importante". De todos modos, puntualizó que fueron convocados para el jueves por parte del Ministerio de Trabajo (MTSS). Esto será evaluado mañana en el Secretariado Ejecutivo. "Por tanto, no vamos a pedir una reunión con el presidente", indicó.

"Frente a cualquier cuestión que ataca derechos, aquí va a haber movilización y lucha", remarcó Abdala. Ahora, continuarán con un estudio "riguroso" del proyecto y cuentan con "recomendaciones estratégicas de cómo encarar el diálogo con la población" al respecto.

El Pit-Cnt apuntó también que el anteproyecto de ley "no incluye las medidas que se requieren para buena parte de los militares en actividad y tampoco un impuesto a las altas jubilaciones de quienes se retiraron

durante décadas con parámetros y condiciones de privilegio".

"En síntesis, la propuesta de reforma jubilatoria representa un retroceso en materia de cobertura y suficiencia de las prestaciones, tal como ocurrió con la reforma de los años 90. Se busca contraer el Estado de Bienestar, disminuyendo la responsabilidad colectiva en beneficio de la responsabilidad individual, apelando a profundizar los mecanismos de mercado y el lucro para proveer un derecho humano como lo es la seguridad social", remata el comunicado del Pit-Cnt.