Lacalle Pou reconoció que incumple promesa de no tocar edad jubilatoria y aseguró: "era imposible"

El presidente Luis Lacalle Pou reconoció que "es cierto" que el anteproyecto de ley de reforma de la seguridad social incumple con una de sus promesas de campaña, que era no tocar la edad jubilatoria. Sin embargo, sostuvo que esto fue así porque el equipo de expertos que elaboró el texto le dijo que "era imposible" hacerlo.

"No quiero poner excusas", dijo el mandatario en rueda de prensa este martes, y explicó: "En 2019, los informes del gasto del producto en el sistema jubilatorio decían que al 2060 se iba a llegar a la situación que tenemos en la actualidad".



"El cambio de posición se dio porque cuando nombramos el grupo de expertos, una de mis condiciones o planteos fue cumplir con el compromiso electoral. A las pocas semanas de estudio, el equipo de expertos, encabezado por (Rodolfo) Saldain dijo que era imposible. Con lo cual, insistí, ayudé y por eso ese período de transición del 65 al 71 en el que se corre la edad de jubilación a 65 años", sostuvo el presidente.

"Es cierto lo que se dice, lamentablemente el sistema está en esta situación y asesorado por un equipo de expertos con los nuevos números demográficos y de gastos se llega a esta situación", agregó.



Asimismo, Lacalle Pou criticó a los gobiernos anteriores respecto a su administración respecto a la seguridad social. "Hace 15 años que están mirando para el costado, no han propuesto nada, solo han generado más déficit con la última reforma que se hizo. ¿Yo le voy a dejar esta bomba a los hijos o a los nietos? Hay que hacerlo", enfatizó.

En referencia al costo político que pueda pagar por esto, el presidente agregó: "Yo pienso estar vivo dentro de 30 o 40 años y que me (no) digan: 'no hiciste lo que tenías que hacer y está desfinanciado el sistema'".



"Hace 15 años se viene diciendo que hay que arreglar el sistema de jubilaciones y agarran la pelota y la patean para arriba y para adelante y que otro la corra. A mí me prestaron la pelota ahora y ¿qué hago, la pateo para adelante para el próximo gobierno?", apuntó.

Por otra parte, al ser consultado sobre lo dicho por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, respecto a que no sabe si este es un proyecto de Lacalle Pou o de la coalición de gobierno, respondió: "Por ahora, es del presidente de la República".