Lacalle Pou sobre operativos: "Fuimos claros en la campaña, nadie puede llamarse a engaño"

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió a las críticas que surgieron desde la oposición por los operativos de seguridad y dijo que en la campaña electoral "fuimos muy claros de lo que íbamos a hacer" por lo que "nadie puede llamarse a engaño".



Lacalle dijo que defienden la acción del Ministerio del Interior y de la Policia y puede "hablar acto por acto de los que han sido criticados".



"Dijimos que iba a haber enseguida de comenzado el mandato el 2 de marzo a las 9 de la mañana una reunión con los jefes de policía y las jerarquías nacionales policiales para darles instrucciones claras de la estrategia y la táctica y la están llevando adelante y tienen todo el respaldo del Poder Ejecutivo en el nombre del ministro y del presidente de la República".

"Preocupa el dólar"

Lacalle también fue consultado por la suba del tipo de cambio y dijo que "preocupa la suba del dólar porque hay muchos uruguayos que ganan en pesos y están endeudados en dólares entonces la economía doméstica de muchos uruguayos se altera". "Dijimos que hay que acompañar la canasta de monedas con las que comerciamos o competimos". "Esta suba tiene una particularidad que no se da por elementos nacionales o elementos que podrían haberse previsto entonces la intervención uruguaya que se va a hacer es para que no pegue saltos bruscos".

"Gobernar es tratar de ser justos en las distintas tensiones. El tema es que cuando se favorece a las exportaciones no se produce enseguida el efecto porque no derrama de un día para otro ese flujo mayor de exportaciones, no ingresa enseguida el capital, pero sí altera a los uruguayos. Por eso acompasar, pero no castigar con estos saltos a la población". "No es fácil", planteó.

Lacalle dijo que se esperará al miércoles para anunciar la adecuación tarifaria dado que "vamos a esperar a la variación del petróleo" que está fluctuante. También planteó que le llegó un informe sobre la situación del campo y dijo que hay una seca importante. "Esta realmente brava la sequía", insistió.

Ley de urgencia "con mejoras"

Lacalle dijo que el próximo 16 de marzo estará firmando la Ley de Urgente Consideración que enviará al Parlamento y que allí la dará a conocer a legisladores. "Hay algunos cambios, para mi hay mejoreas y eso es lo bueno de escuchar mucho; la soberbia es una mala compañera de los gobernantes", afirmó.