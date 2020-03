Jorge Larrañaga: "Estamos haciendo lo que no hicieron en 15 años"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A cinco días de instalado el gobierno de Luis Lacalle Pou, el despliegue de seguridad a cargo del ministro Jorge Larrañaga marca la diferencia con el gobierno anterior. El Frente Amplio respondió con una ofensiva política que incluye denuncias por presuntos excesos policiales.

“Estamos haciendo lo que no hicieron durante 15 años y les parece extraño. Dejaron una cultura de la anomia, el irrespeto que da lo mismo hacer una cosa que otra. ¿Pretenden con ese accionar desestabilizar la gestión del Ministerio del Interior?”, respondió Larrañaga en diálogo con El País.



La senadora del FA Carolina Cosse manifestó su preocupación por “los excesos cometidos por el Ministerio del Interior”. Y el senador Charles Carrera (MPP) opinó que apoya toda acción que sirva para combatir a la delincuencia, “pero eso no significa que haya que justificar excesos contra quienes merecen protección policial, en lugar de abusos injustificados”.

En tanto, el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, dijo que recibió quejas por un operativo realizado en plaza Lafone en dos noches consecutivas y la presencia de dos móviles y 15 motos por cuarto día consecutivo frente a la Facultad de Bellas Artes. También el diputado del MPP Gabriel Otero denunció ante la Fiscalía que la Policía golpeó a un “artista callejero”.



Y el intendente de Montevideo, Christian Di Candia, anunció que solicitará una entrevista a Larrañaga “ante situaciones vinculadas a diversos operativos de seguridad en el espacio público de nuestra ciudad que afectan la convivencia y generan preocupación entre vecinas/os”.

“Afectar la convivencia es no ejercer la autoridad, tolerar a los delincuentes. ¿Qué se pretende? ¿Que se permitan las riñas en la calle? Todos saben que se ha actuado en el marco de la Constitución y la ley. ¿Cuál es el objetivo? Fustigan el accionar de la Policía porque estamos procurando poner orden”, aseveró Larrañaga.



Por otro lado, el ministro afirmó que “lo único que se pretende es cuidar a la gente honesta”. “No pasó una semana de trabajo y ya están hablando de violencia institucional. Es increíble la subversión de valores que tienen algunos sectores de la izquierda nacional”, dijo.

En ese sentido, destacó que la gestión que encabeza busca “defender a todos los uruguayos, no les agraviamos diciendo que los que están en una posición discrepante defienden a los delincuentes”.



“¿Quieren generar enfrentamiento en lugar de buscar entendimiento en la sociedad?”, se preguntó.



“¿Pretenden generar sombras a la Policía bajo el título violaciones a los Derechos Humanos? Hay que defender los Derechos Humanos de la población, que están siendo agredidos todos los días. Yo no tengo que dar prueba de que soy un demócrata, he luchado la vida entera por el respeto al Estado de Derecho”, apuntó.



Larrañaga puso énfasis en que “la emergencia en seguridad ciudadana es responsabilidad del Frente Amplio, fracasaron en las políticas educativas, sociales y de seguridad, encima Uruguay tiene el enorme problema de la droga”.

“Todo lo que debieron haber hecho y no hicieron ahora lo están criticando. Hicieron el país de los 400 homicidios y de las 30.000 rapiñas”, destacó.

PRESENCIA Día agitado Ayer el jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruíz, estuvo supervisando la captura de dos rapiñeros, donde hubo un intercambio de disparos, y se apersonó al domicilio de la funcionaria policial de 31 años de edad que recibió un disparo mientras la rapiñaban. Más tarde estuvo en el Hospital Policial junto a otros jerarcas de la Jefatura.



Operativos

La orden ministerial es “poner toda la carne en el asador”, según dijeron varias fuentes de la cartera.



En la mañana de ayer efectivos policiales trasladaron a varias personas que dormían en la rambla, los llevaron a la puerta de entrada del Mides. Tienen orden de hacerlo todos los días. El Mides prepara cambios en su operativa para resolver la nueva demanda.

En la tarde, un helicóptero policial sobrevoló el Centro de Montevideo, se desplegaron 50 motos por toda la ciudad, también se enviaron policías a caballo a patrullar. Un grupo de rapiñeros fue detenido en la Unión, hubo disparos y un efectivo resultó herido.



La operación tiene dos objetivos: llevar tranquilidad a la población y dar respaldo a la Policía. “Salimos a recuperar la calle, llevamos cinco días y los delincuentes ya lo notan”, dijo ayer a El País una fuente del Ministerio del Interior.

Mientras tanto, en Tacuarembó se lanzó ayer un operativo especial con más de cien efectivos. En Soriano y en Artigas se hizo algo parecido. La Policía capturó una granada de mano y varias armas en Salto durante uno de los operativos.

San José

Las nuevas medidas que dispuso el Ministerio del Interior para combatir la inseguridad fueron analizadas ayer en la Mesa Política del Frente Amplio. “Hay preocupación por exabruptos en materia de represión. Hasta ahora son malabaristas, gente pobre, gente humilde”, aseguró la vicepresidenta del Frente Amplio, Sandra Lazo, a radio Montecarlo.



Ayer varios sectores quisieron aprobar una declaración donde se cuestionaba al Ministerio del Interior, pero el MPP pidió más tiempo para analizar el tema ya que hace apenas cinco días que asumió el gobierno.

Aunque en general no cayeron bien en la izquierda las nuevas medidas, hay dirigentes que las cuestionaron más que otros. “La barbarie policial ya asoma”, escribió en su cuenta de Twitter el exsenador Rafael Paternain (Casa Grande) y la exministra del Interior Daisy Tourné (Partido Socialista) le respondió: “Apenas empieza”.



La detención de cuatro personas en San José, entre ellas un malabarista que andaba con dos machetes, llenó de comentarios dispares las redes sociales.

El Ministerio del Interior informó que el servicio 911 recibió un llamado por una pelea en la vía pública entre varias personas en la Plaza 4 de Octubre de la ciudad, donde uno de los involucrados estaba armado. Cuando se pretendió reducir al que tenía los machetes, un efectivo debió apuntarle con una escopeta porque se resistió.

Hieren a oficial policía en un intento de rapiña Recibió un tiro en el cuello. Fue intervenida en el Hospital Policial Una mujer policía, de 31 años, recibió un disparo en el cuello en un intento de rapiña ocurrido ayer de tarde en San Martín y Matilde Pacheco. El esposo de la funcionaria, que también es policía y se encontraba a unos 30 metros de distancia, trató de repeler el atraco pero su pareja igualmente recibió un disparo de dos agresores que se desplazaban en una moto, según informó a El País el fiscal especializado en Homicidios, Juan Gómez.



El caso depende de la fiscal de Flagrancia, Graciela Perazza. Sin embargo, pasará al fiscal Gómez, ya que se trató de una tentativa de asesinato.



Según Gómez, la pistola de la policía no fue hallada.



La víctima estaba uniformada. Fue llevada a la policlínica de Capitán Tula y luego al Hospital Policial. El jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruiz y el subjefe Mario D´Elía, concurrieron al nosocomio a realizar un seguimiento del estado de salud de la oficial herida.



El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, quien se encuentra en Tacuarembó para apoyar a la Policía en los nuevos operativos, dijo que el ataque le provocaba una enorme pena y congoja. “Se trató de un intento de rapiña (a la mujer policía) en la puerta de su domicilio”, agregó.



Larrañaga destacó que el episodio lo llena de tristeza por lo que el mismo representa para la policía. “Estamos preocupados por su salud y atención médica”, expresó el jerarca.



La nueva política de seguridad

Patrullero. Foto: Unicom

Receta para "enfrentar" a policías Tanto el Partido Socialista como Ades (docentes de Secundaria) elaboraron instrucciones sobre cómo encarar a la Policía en el marco de los nuevos operativos de seguridad implementados por el nuevo ministro del Interior.



Los socialistas aclararon que solo se puede detener a una persona si la sorprenden en el acto del delito, con armas o cuando está fugado. La detención debe ser “sin violencia” y la familia del detenido informada.



“¿Qué hacer ante un operativo policial en el liceo?”, así se titula un folleto difundido por Ades ahora, que fue elaborado el año pasado, cuando la Policía se llevó a un estudiante del liceo 45.



Se señala que hay que pedirle a la Policía que se identifique y si se detiene a alguien preguntar la razón. A su vez, se agrega que si hay detenidos se debe informar a familiares acerca del lugar y la hora de la detención.