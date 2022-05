Lacalle Pou le contesta al Pit-Cnt: en el acto se dijeron "cosas que no son ciertas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante más de una hora la delegación del Pit-Cnt y el presidente Luis Lacalle Pou -con un grupo de asesores- intercambiaron sobre la plataforma de reivindicaciones que la central sindical diseñó para el acto del 1° de mayo. Pero la reunión de ayer en el piso 11 de la Torre Ejecutiva sirvió, también, para que el primer mandatario manifestase a los sindicalistas su malestar con una serie de expresiones vertidas por dirigentes del Pit-Cnt a las que catalogó de “no ciertas”. Y además dijo que estas “traspasan los límites” de lo aceptado.

En particular -aunque sin mencionarla directamente-, se refirió a lo pronunciado por Fernanda Aguirre, la secretaria de Derechos Humanos del Pit-Cnt. Ella, junto con Elbia Pereira y Marcelo Abdala, secretaria general y presidente de la central obrera, respectivamente, fueron los oradores centrales del acto del domingo. Aguirre cuestionó al gobierno y dijo: “No solo sube el precio de las cosas necesarias para la vida, también sube el sueldo del presidente, mientras los ingresos de los trabajadores bajan”.



Luego, Aguirre señaló que el Poder Ejecutivo “despliega el autoritarismo como lo desplegaron en el terrorismo de Estado, porque la desigualdad se impone a la fuerza”.



Lacalle Pou fue enfático en señalar que estas expresiones, y algunas otras del discurso, “no son justas, no son ciertas”, y a su vez remarcó que “traspasan los límites” de lo aceptado, según comentaron a El País fuentes del gobierno.



La delegación del Pit-Cnt integrada por su presidente Abdala, el vicepresidente José Lorenzo López, la secretaria general Pereira y el director del instituto Cuesta Duarte, Milton Castellano, tomaron el planteo del mandatario, admitieron que algunas de esas expresiones “no contribuyen a un clima de entendimiento y diálogo”.



Pero, al mismo tiempo, los dirigentes plantearon al presidente la preocupación del movimiento sindical sobre algunas declaraciones de senadores del Partido Nacional que consideran “ofensivas” para el Pit-Cnt y hasta “insultantes”. Si bien no se intercambió sobre casos concretos, se referían -según señalaron a El País- a manifestaciones públicas, y a través de redes sociales, de los senadores Graciela Bianchi y Sebastián Da Silva.



El diálogo a lo largo de toda la reunión fue respetuoso, franco y directo, advirtieron de todas formas representantes de ambas delegaciones.

Lacalle Pou también criticó el accionar de los gremios de la educación, en concreto algunas decisiones de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) en la elección de horas docentes. Para el presidente el accionar de esos gremios “perjudican notoriamente” a las comunidades educativas más vulnerables.

Retoque tributario

A la salida de la reunión el presidente del Pit-Cnt dijo a los medios que tras entregar una carta formal con cada uno de sus planteos, esperarán una respuesta igual de formal. “No puedo decir que me voy conforme o disconforme. Así como el Pit-Cnt hace una propuesta formal, por escrito, esperaría una respuesta más rigurosa”, afirmó. “Creo que alguno de los planteos que hicimos debería caminar”, agregó Abdala, aunque no quiso identificar cuál.



Uno de los puntos propuestos por la central sindical, y que fueron analizados en el encuentro, según dijo Abdala, es el de hacer “ajustes tributarios transitorios”.



“No tiene nada de malo que en una situación en que se eleva la carestía, se achica la participación de salarios y jubilaciones en la riqueza nacional, hacer un retoque tributario temporal que genere a quien más riqueza acumula tirar una mano para resolver esa situación”, dijo el dirigente sindical.



Las 10 propuestas “para la reactivación económica y salida de la crisis” del Pit-Cnt son: duplicar el monto de las Asignaciones Familiares (Afampe) y la Tarjeta Uruguay Social (TUS) “por el plazo de un año”; “aumentar” el salario mínimo nacional; “extender” el plazo de vigencia de los jornales solidarios; “aumentar” la inversión pública de la “administración central y las empresas públicas”; activar un plan de vivienda con “más inversión en la resolución del problema habitacional y generando puestos de trabajo”.



Además, que se instrumente un “plan de compras públicas para el armado de proveedores nacionales que generen trabajo para los y las uruguayas”; “abrir proceso de recuperación del salario real; “generar un proceso de diálogo social tripartito para crear un plan de creación de puestos de trabajo”.

La décima propuesta es aplicar “ajustes tributarios transitorios”. Estos son: “incrementar el impuesto al patrimonio en 10% para todas aquellas personas y empresas que pagaron impuesto al patrimonio los años anteriores y no tuvieron resultados negativos”. Además, “subir el IRAE (de 25% a 35%) para todas aquellas empresas que tengan una renta neta superior al 1.000.000 de dólares anual, que declaren ganancias un 25% superiores a las declaradas el año anterior, por el adicional correspondiente (superior al millón de dólares)”.

Respuestas dadas

En el gobierno entienden que la mayoría de las respuestas fueron dadas en la reunión. Lacalle Pou fue firme a la hora de defender su política de empleo y de asistencia social. Y recordó que se va rumbo a nuevas medidas.



Sobre el diálogo social para la reforma de la seguridad social, reclamado por el Pit-Cnt, el presidente remarcó que en la comisión de expertos se recibió a un número importante de delegaciones y allí estuvieron representados los partidos políticos, por la participación de técnicos que son del Frente Amplio, como fue el caso del exministro Ernesto Murro.



De todos modos, Lacalle Pou le aclaró al Pit-Cnt que en la reforma que se busca llevar adelante están incluidas todas las cajas, incluyendo la militar, algo que habían reclamado en el acto del domingo.