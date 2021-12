Lacalle Pou dijo que por situación sanitaria actual "no hay motivo para dar un paso atrás"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El aumento de casos en el mundo tras la detección de la nueva variante de coronavirus Ómicron, generó como respuesta que muchos países decidieran volver a medidas más restrictivas hasta llegar, incluso, al cierre de fronteras. En Uruguay, sin embargo, esas decisiones no están sobre la mesa.

"Hoy en día no hay ningún motivo para dar un paso atrás. Si la gente ayuda con la tercera dosis vamos a estar mejor inmunizados para estas variantes", indicó el presidente Luis Lacalle Pou ayer sábado durante su participación en la paella gigante que se realizó en Piriápolis, Maldonado.



El mandatario recordó que volver a las medidas anteriores puede ser perjudicial para algunos sectores, como es el turismo, por ejemplo. "Sabemos lo que fue la temporada pasada", recordó.



Lacalle Pou expresó que el número actual de casos activos, el de personas internadas en cuidados intensivos y el de fallecimientos, "no amerita ninguna medida más restrictiva" de las que ya rigen.



"Con esta cepa y con las cepas anteriores, nosotros recibimos semanalmente, sobre las 4 o 5 de la tarde, un informe" con la situación sanitaria del país a raíz de la pandemia. En base a esos datos, el gobierno entiende que "no hay motivos" para endurecer las medidas nuevamente.



De todas maneras, Lacalle Pou recordó que "hay que cuidarse", ya que no se sabe cómo va a evolucionar la situación en base a la nueva variante. "Así que con la vacuna y con ciertos cuidados, vamos a estar mejor", expresó.

Los científicos consideran que la llegada de Ómicron al país no es más que una "cuestión de tiempo" y probablemente se detecte en el corto plazo. Un informe de la Red de Vigilancia del Genoma Sudáfrica, difundido esta semana por El País de Madrid, incluye avances preliminares de un estudio sobre la nueva cepa.



Entre los datos más destacados está su mayor transmisibilidad y que el riesgo de reinfección también es mayor. A su vez, se subraya que aunque la variante está afectando a pacientes vacunados, las dosis evitan la hospitalización.